NTD – вредители номер один — Канберра переживает нашествие кроликов

12.03.2021, 2:52, Новости дня

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Австралийская столица Канберра из-за природного феномена Ла-Нинья переживает нашествие кроликов. Как передаёт NTD, дождливая погода стала благоприятной для растительности, и кролики отреагировали на это соответственно. В итоге зверьки быстро расплодились и стали настоящей бедой для всей австралийской экосистемы.

На зелёных газонах рядом с озером Берли-Гриффин в Канберре расположились десятки кроликов. Этих зверьков можно увидеть и во многих других районах австралийской столицы. В этом году кроликов намного больше, чем обычно.

Специалисты говорят, что причина кроется в природном феномене Ла-Нинья. Он зародился осенью прошлого года в южной части Тихого океана и, по оценкам учёных, стал самым мощным за последнее десятилетие. В Австралию Ла-Нинья принёс дождливое лето.

ОЛЛИ ОРГИЛЛ, специалист по инвазивным видам животных: С конца весны и до начала лета мы наблюдали большое увеличение популяции кроликов. Это связано с Ла-Нинья. Погода стала благоприятной для растительности, и кролики отреагировали на это соответственно.

Кролики — инвазивный вид в Австралии. Их завезли европейцы в конце XVIII века, а в середине следующего столетия англичанин Том Остин выпустил в дикую природу более 20 кроликов. Многие фермеры поступили так же. В итоге зверьки быстро расплодились и стали настоящей бедой для всей австралийской экосистемы.

ОЛЛИ ОРГИЛЛ: Кролики — вредители номер один в стране. Они несут большую угрозу сельскому хозяйству, природным заповедникам и городской природе. Они просто изменяют экосистему.

Поскольку кролики поедали всю растительность на своём пути, многие виды австралийских животных просто вымерли. А уничтожение молодых деревьев и кустарников привело к эрозии почвы. Животных отстреливали, разрушали их норки, заражали вирусами и даже построили забор для защиты от них.

В Канберре снова собираются заразить кроликов миксоматозом. Но эта мера уже не так эффективна, как раньше.

БРАЙАН МУР, сотрудник Университета Канберры: Со временем кролики адаптировались, и у них в некоторой степени выработался иммунитет.

Между тем зверьки-вредители приносят и пользу. В дикой природе они становятся пищей для хищников. Также охота на кроликов помогла австралийцам пережить экономические кризисы и войны.

Дата выхода в эфир 10 марта 2021 года.