 

NTD – вредители номер один — Канберра переживает нашествие кроликов

12.03.2021, 2:52, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Австралийская столица Канберра из-за природного феномена Ла-Нинья переживает нашествие кроликов. Как передаёт NTD, дождливая погода стала благоприятной для растительности, и кролики отреагировали на это соответственно. В итоге зверьки быстро расплодились и стали настоящей бедой для всей австралийской экосистемы.

На зелёных газонах рядом с озером Берли-Гриффин в Канберре расположились десятки кроликов. Этих зверьков можно увидеть и во многих других районах австралийской столицы. В этом году кроликов намного больше, чем обычно.

Специалисты говорят, что причина кроется в природном феномене Ла-Нинья. Он зародился осенью прошлого года в южной части Тихого океана и, по оценкам учёных, стал самым мощным за последнее десятилетие. В Австралию Ла-Нинья принёс дождливое лето.

ОЛЛИ ОРГИЛЛ, специалист по инвазивным видам животных: С конца весны и до начала лета мы наблюдали большое увеличение популяции кроликов. Это связано с Ла-Нинья. Погода стала благоприятной для растительности, и кролики отреагировали на это соответственно.

Кролики — инвазивный вид в Австралии. Их завезли европейцы в конце XVIII века, а в середине следующего столетия англичанин Том Остин выпустил в дикую природу более 20 кроликов. Многие фермеры поступили так же. В итоге зверьки быстро расплодились и стали настоящей бедой для всей австралийской экосистемы.

ОЛЛИ ОРГИЛЛ: Кролики — вредители номер один в стране. Они несут большую угрозу сельскому хозяйству, природным заповедникам и городской природе. Они просто изменяют экосистему.

Поскольку кролики поедали всю растительность на своём пути, многие виды австралийских животных просто вымерли. А уничтожение молодых деревьев и кустарников привело к эрозии почвы. Животных отстреливали, разрушали их норки, заражали вирусами и даже построили забор для защиты от них.

В Канберре снова собираются заразить кроликов миксоматозом. Но эта мера уже не так эффективна, как раньше.

БРАЙАН МУР, сотрудник Университета Канберры: Со временем кролики адаптировались, и у них в некоторой степени выработался иммунитет.

Между тем зверьки-вредители приносят и пользу. В дикой природе они становятся пищей для хищников. Также охота на кроликов помогла австралийцам пережить экономические кризисы и войны.

Дата выхода в эфир 10 марта 2021 года. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Памфилова заявила об отсутствии серьезных жалоб в ходе голосования по Конституции

17.01 / CNN – «пугающие цифры» — в США прогнозируют более 90 тысяч смертей от COVID-19 в ближайшие три недели

10.10 / Трамп провел первое публичное мероприятие после заражения коронавирусом

18.12 / В «Одноклассниках» появился новый сервис видеознакомств

06.12 / Кравчук предложил отключить Россию от SWIFT

07.02 / Россиянина жестоко убили в Испании

02.10 / Офис президента Украины призвал Меджлис работать над платформой по деоккупации Крыма

26.11 / Motorola представит новую флагманскую модель смартфона

03.03 / В 2027 году на околоземной орбите планируют открыть первый отель

17.01 / Подрыв «единого фронта» ЕС – Германия вела сепаратные переговоры с Великобританией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска