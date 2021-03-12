Экс-главком НАТО – только неуверенность в реакции США удерживает Китай от захвата Тайваня

12.03.2021, 2:52, Новости дня

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Угроза войны с Китаем реальна, и Америке следует к ней готовиться. Такое мнение в эфире Fox News высказал бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО адмирал Джеймс Ставридис. Он также выразил уверенность, что подконтрольные Пекину войска уже давно бы вторглись на Тайвань, если бы Вашингтон не поддерживал островное государство.

Ведущий американский командующий в Тихоокеанском регионе предупреждает о китайской угрозе. И вот что он заявил вчера.

ФИЛИП ДЭВИДСОН, глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США: Я думаю, что наши обычные средства сдерживания в регионе ослабевают. Причина в том, что китайцы добились огромных успехов в области наращивания мощностей за последние 20 лет, и в ближайшие годы они продолжат совершенствовать свои возможности.

Означает ли это, что близится война с Китаем? Кстати говоря, это та самая страна, которая отравила мир в прошлом году, от чего мы до сих пор не оправились.

Наш следующий гость выступил соавтором книги, которая называется «2034: роман о следующей мировой войне». Вам необходимо её купить, потому что парень, которого я вам собираюсь представить, знает точно, каким может быть этот конфликт. С нами на связи бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО, один из самых уважаемых командиров нашей страны — адмирал Джеймс Ставридис.

Прежде всего, адмирал, это заявление было сделано вчера. Это хороший показатель, что ваша книга имеет большое значение. Неужели он (Дэвидсон. — ИноТВ) нас готовит к пятибалльному пожару?

ДЖЕЙМС СТАВРИДИС, экс-главком НАТО в Европе: Я бы сказал, что речь идёт о 4,5-балльном пожаре, Брайан. Обратите внимание, это было выступление адмирала Фила Дэвидсона, который командует всеми американскими силами: армией, флотом, морской пехотой, ВВС — на всей территории Тихого и Индийского океанов. Он — наш лидер на этом направлении. И когда он говорит, что боевые возможности Китая стремительно увеличиваются, нам необходимо обратить на это внимание.

Он также заявил, что Китай представляет очень серьёзную угрозу для Тайваня в самой ближайшей перспективе. Именно эти горячие точки мы упоминаем в нашем романе «2034», чтобы донести мысль: это может случиться в реальности, мы должны быть готовы.

Адмирал, как будут развиваться события? Сейчас они (китайцы. — ИноТВ) стремительно наращивают силы, мы пытаемся сохранить и укрепить наше присутствие в регионе. Война в вашей книге начинается в 2034 году, кто в ней побеждает?

ДЖЕЙМС СТАВРИДИС: Вы знаете, в конечном счёте на войне не бывает победителей. Но давайте не будем раскрывать концовку книги. Она не заканчивается апокалипсисом. Наша книга не о конце света, но она рассказывает о серии серьёзных военных обострений, Брайан. Всё начинается с того, что в Южно-Китайском море топят американский эсминец, а над Ираном сбивают истребители. И после этого ситуация начинает всё сильнее нагнетаться — и ближе к концу романа происходят страшные вещи.

Ключевой момент здесь, Брайан, в том, что мы должны быть готовы к кибератаке — в книге рассказывается о масштабной кибератаке. Нам также необходимо готовиться к конфликту в космосе. Создание Космических войск оказалось хорошим решением администрации Трампа. И, в-третьих, мы должны ждать более напористого поведения со стороны Китая, который может начать бродить по всему мировому океану.

Вот о чём говорил адмирал Дэвидсон. Нам необходимо подготовиться. Нам нужно уверенное военное сдерживание, если мы хотим предотвратить эту войну.

Вы говорили о постепенном обострении ситуации, одной из точек напряжённости может стать Тайвань.

ДЖЕЙМС СТАВРИДИС: Да.

Мы являемся их союзниками. И вот что говорит по этому поводу министр иностранных дел Китая: «Китайское правительство не пойдёт на какой-либо компромисс. Мы призываем новую американскую администрацию в полной мере осознать всю щепетильность тайваньского вопроса и полностью прекратить опасные практики предыдущей администрации, которая «пересекала черту» и «играла с огнём».

Подразумеваются наши слова о том, что мы их (тайваньцев. — ИноТВ) защитим. Это может стать точкой напряжённости. И некоторые говорят, что в течение следующих шести лет они (китайцы. — ИноТВ) попытаются захватить Тайвань. Вы поддерживаете такое мнение?

ДЖЕЙМС СТАВРИДИС: Меня сильно беспокоит такое развитие событий. И я думаю, единственное, что удерживает их от этого шага в данную минуту, — неуверенность. Они не знают, какой будет реакция США. И чем больше мы сможем обеспечивать Тайвань серьёзными оборонными возможностями, тем лучше будет для нас.

Адмирал, большое спасибо за то, что выпустили этот роман, в котором рассказывается, как всё будет развиваться, за ваши почти 40 лет службы. Книга называется «2034: роман о следующей мировой войне». Спасибо, адмирал.

Дата выхода в эфир 10 марта 2021 года.