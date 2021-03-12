Focus Online – ЕС готовит конференцию о своём будущем на фоне падения доверия к Брюсселю

12.03.2021, 2:52, Новости дня

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9 мая 2021 года в Страсбурге начнётся конференция о будущем ЕС, пишет Focus Online. Как отмечает издание, сейчас никто точно не знает, каковы цели этой конференции и к чему она должна привести. Многие страны-члены изначально относятся к ней негативно: кроме того, общее недоверие к Брюсселю возросло и у простых граждан.



Reuters

9 мая 2020 года в хорватском Дубровнике должна была начаться конференция о реформах в ЕС, пишет Focus Online. Однако из-за пандемии коронавируса она была отменена. Однако дискуссию о будущем ЕС сдерживает не только вирус, но и сами политики, ответственные за то, что новая конференция состоится лишь спустя целый год.

Как пишет издание, теперь конференция о будущем ЕС должна начаться 9 мая 2021 года в Страсбурге. Однако сам процесс подготовки к ней показывает, что именно не так с современной Европой, поскольку на первый план выходит не обсуждение лучших идей для ЕС, а мелкие ссоры и конкуренция.

Пока абсолютно неясно, какие у конференции будут последствия, пишет Focus Online. Изначально планировалось наметить изменения в договора ЕС. Однако этот вопрос был снят с повестки из-за национальных государств: они, в целом, не очень положительно относятся к конференции, поскольку на ней Европарламент надеется получить дополнительные компетенции. «Складывается ощущение, что некоторые страны-члены боятся обсуждать будущее ЕС», — приводит издание слова главы Европейской народной партии Манфреда Вебера.

Как отмечает вице-президент Европарламента Никола Бир, минувшие кризисы показали ряд слабых мест ЕС. Грядущую конференцию она рассматривает как последний шанс примирить европейцев с Брюсселем. Бир отмечает, что европейцы «хотят Европу, но не ЕС», и если на этот вопрос не найдут ответа, то это значит, что у европейских институтов всё пролетает мимо ушей.

После выборов в Европарламент 2019 года избиратели c разочарованием обнаружили, что ни один из кандидатов от общеевропейских партий так и не стал председателем Еврокомиссии, напоминает Focus Online. Вместо этого главой была назначена Урсула фон дер Ляйен, пообещавшая, что впредь принципу кандидатов от партии будет уделяться больше внимания. Как пишет издание, согласно недавнему опросу для Европарламента и Еврокомиссии, во время пандемии 60% населения стран — членов ЕС задумались о будущем союза. Кроме того, 26% респондентов заявили о том, что их доверие к ЕС снизилось.

«Эта конференция должна стать платформой для реформ, а не простой говорильней», — подчёркивает Никола Бир. С ней соглашается Манфред Вебер, отмечающий, что результатом конференции не должно стать заявление о том, «как хорошо иметь единую Европу». При этом в немецком фонде экономики и политики (SWP) считают, что цели конференции до сих пор не ясны. Эксперты SWP отмечают, что из-за опоздания на год конференция приходится на предвыборное время в Германии и Франции, основных локомотивах ЕС.