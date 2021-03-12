 

Мнение: “Я научу тебя”

12.03.2021, 2:48, Разное
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Организаторы говно-конкурса "Евровидение" зацензурили белорусскую песню "Я научу тебя", так как по их заявлению, песня "политическая". Угрожают, что если музыканты не перепишут текст, то ее снимут с конкурса, так как она "прославляет режим Лукашенко и высмеивает протесты против него".
То есть когда мусор Джамалы пиарили из каждого утюга или когда майдаунов из "Грин бжолы" отправляли, это была не политика, а у белорусов политика. Отличные двойные стандарты, все как я люблю. Мы сами решаем, кому можно про политику, а кому нет.
Песня у белоруссов конечно политическая. Достаточно прямолинейным эзоповым языком белорусы стебут майдаунов и змагаров.
Само собой, те узнали в песне себя и устроили истерику про то, что режим Лукашенко совсем распоясался и хочет направить в цивилизованную Европу "Ябатек".

Песня конечно не шедевр на все времена, но возгоранием пятых точек у змагаров и майдаунов она безусловно запомнится. Выстрел попал точно в цель. Посылать такую песню на "Евровидение", это конечно был жирный троллинг, который удался. А ведь там могли сделать вид, что ничего не заметили, не привлекать внимание к песне и дождаться, пока она сольется в отборе. А так, дуболомные цензоры сделают ее хитом в определенных кругах.
Россия конечно могла бы поддержать белорусов, не только указанием на двойные стандарты и политическую цензуру, но и отказом от данного говно-конкурса, проявив солидарность с Белоруссией. Это безусловно было бы ценнее, участия в данном балагане.

Источник: Colonel Cassad



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