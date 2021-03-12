Ляшко: Коронавирус продолжает набирать агрессивность

12.03.2021, 2:46, Новости дня

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В дальнейшем Минздрав прогнозирует уменьшение количества новых случаев коронавируса, но есть “несколько переменных”, которые могут повлиять на этот процесс. Об этом в комментарии ТСН на канале “1+1” 11 марта заявил замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко.

“Когда мы вводили карантин зимний, мы говорили, он нужен для того, чтобы спокойно пройти рост заболеваемости, который прогнозируется на середину – конец февраля. Это мы видим сегодня – что рост произошел, наши прогнозы, к сожалению, также оправдались. Хотелось бы, чтобы этого роста не было. Но что будет дальше? Потенциально мы рассчитываем на уменьшение количества случаев, но есть несколько переменных, которые могут повлиять на этот процесс. Эти переменные касаются самого вируса. Он, к сожалению, тоже продолжает набирать агрессивность. Продолжает бороться со всеми мерами, которые против него применяют, и буквально на днях опубликована статья: “британский” штамм коронавируса имеет еще большую летальность, кроме того, что он гораздо быстрее передается от человека к человеку”, – сказал Ляшко.

Он напомнил, что четыре области находятся в “красной” зоне эпидемической опасности и там ограничения более жесткие.

“Это позволит предотвратить распространение коронавирусной болезни и сдержать любую мутацию, любого штамма коронавируса и предотвратить введение жесткого локдауна на территории всей страны”, –- заявил главный санврач.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 11 марта зафиксировали более 1,4 млн случаев COVID-19, умерло почти 27,7 тыс. пациентов, выздоровело более 1,2 млн человек.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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