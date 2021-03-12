 

В Афганистане девочкам старше 12 лет запретили петь перед мужчинами

12.03.2021, 2:46, Новости дня
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Министерство образования Афганистана запретило школьницам, которым исполнилось 12 лет, петь на публичных мероприятиях перед мужчинами. Об этом сообщил Tolo News.

Правило касается учениц частных и государственных школ во всех провинциях страны. Девушкам можно петь, только если на мероприятии присутствуют женщины. В министерстве отметили, что решение было принято из-за жалоб на большую нагрузку в школе.

По новым предписаниям, мужчины не смогут преподавать уроки пения для школьниц старше 12 лет.

Афганская журналистка Ручи Кумар написала в Twitter, что власти страны подражают ценностям  радикального движения “Талибан”.

When I read the first few lines, I thought you were commenting on Kabul Ed Dept’s decision to refuse girls over 12years from signing publicly.

It’s not a good look on the Republic if they start emulating the same values as the Taliban. https://t.co/29UvqftrIN

— Ruchi Kumar * * * * (@RuchiKumar) March 10, 2021

Независимая комиссия по правам человека в Афганистане заявила, что образование, свобода выражения мнений и доступ к искусству являются правом всех детей, независимо от возраста или пола, сообщил Tolo News.

“Любое ограничение прав и свобод детей противоречит общим принципам прав человека, Конвенции о защите права детей и национальным законам Афганистана”, – подчеркнули в организации.

“Талибан” – радикальное исламистское движение, которое к середине 90-х взяло под контроль значительную территорию Афганистана.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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