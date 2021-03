В Афганистане девочкам старше 12 лет запретили петь перед мужчинами

12.03.2021, 2:46, Новости дня

Министерство образования Афганистана запретило школьницам, которым исполнилось 12 лет, петь на публичных мероприятиях перед мужчинами. Об этом сообщил Tolo News.

Правило касается учениц частных и государственных школ во всех провинциях страны. Девушкам можно петь, только если на мероприятии присутствуют женщины. В министерстве отметили, что решение было принято из-за жалоб на большую нагрузку в школе.

По новым предписаниям, мужчины не смогут преподавать уроки пения для школьниц старше 12 лет.

Афганская журналистка Ручи Кумар написала в Twitter, что власти страны подражают ценностям радикального движения “Талибан”.

Независимая комиссия по правам человека в Афганистане заявила, что образование, свобода выражения мнений и доступ к искусству являются правом всех детей, независимо от возраста или пола, сообщил Tolo News.

“Любое ограничение прав и свобод детей противоречит общим принципам прав человека, Конвенции о защите права детей и национальным законам Афганистана”, – подчеркнули в организации.

“Талибан” – радикальное исламистское движение, которое к середине 90-х взяло под контроль значительную территорию Афганистана.

