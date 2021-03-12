Швеция сравнила готовность РФ и стран НАТО к крупномасштабной войне

12.03.2021, 2:44, Новости дня

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НИИ оборонных исследований Швеции (FOI) представил доклад «Западные военные возможности в Северной Европе – 2020», где приводится системный анализ соотношения сил между Западом и Россией.

Ответственный редактор доклада Кристер Паллин заявил, что в крупномасштабной войне в непосредственной близости от Швеции «у РФ будет явное преимущество, особенно на земле», если «на оборонную подготовку Запада не хватит времени», причем «преимущество будет длиться довольно долго». «По крайней мере, для того, чтобы США могли прибыть сюда с более крупными сухопутными войсками, потребуется как минимум пара месяцев», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на SVT.

В FOI заявили, что государства НАТО проводят слишком мало учений, их силы, несмотря на преимущество в воздухе и на море, рассредоточены географически, а также имеют очень разные военные возможности. По мнению FOI, НАТО не нужно наращивать силы, ему требуется действовать быстрее. При этом увеличение военных расходов и приближение позиций НАТО к РФ не слишком изменили баланс сил.

В размещенной на сайте института статье говорится, что войска РФ «ограничены по сравнению с объединенным западным альянсом, тем не менее страна может представлять серьезную угрозу восточному флангу НАТО». Учитывая ограниченность «инвестиций западного мира в оборону в ближайшие годы», странам НАТО рекомендуют «сосредоточить внимание на краткосрочных улучшениях». В статье призывают к солидарности и координации усилий западных стран в подходе к России.

В феврале журналисты польского издания Gazeta Polska смоделировали сценарий ядерной войны РФ и НАТО. По их мнению, в случае конфликта российская сторона будет готова применить «самое смертоносное оружие».