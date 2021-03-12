 

ЦБ оценил возможность выпуска банкноты в 10 тыс. рублей и монеты в 50 рублей

12.03.2021, 2:44, Новости дня
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Возможность выпуска банкноты в 10 тыс. рублей или монеты в 50 рублей сейчас не рассматривается, сообщила глава Банка РФ Эльвира Набиуллина.

Она сказала, что ЦБ «не рассматривает ни монету в 50 рублей, ни банкноту в 10 тыс. рублей». При этом, по мнению Набиуллиной, у «50-рублевой монеты, возможно, и есть преимущества, хотя и неочевидные». Однако россияне «не очень сильно любят рассчитываться монетами», сказала она. Кроме того, «для кредитных организаций это чревато дополнительными затратами на наладку оборудования». В ЦБ считают, что «расходы превышают потенциальную, да и то сомнительную выгоду», пишут «Известия».

В августе ЦБ сообщил, что в России не планируют вводить в обращение купюру номиналом 300 рублей. Ввести ее предложил депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков. Приурочить выпуск предлагалось к 300-летию города Екатеринбурга. 



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