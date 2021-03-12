 

«Я бы предпочла не реагировать на подобные выпады»

12.03.2021, 2:04, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Сети вспыхнул скандал по поводу нового романа Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд». Мы с ней поговорили.

Не хочется подливать масло в огонь, вспыхивающий в фейсбуке по любому поводу, но в данном случае огонь открыт по Гузель Яхиной, отрывок из романа которой только что опубликовала «Новая газета». Дело в том, что Григорий Циденкофф на своей странице обвинил автора романа «Эшелон на Самарканд» в плагиате, посчитав, что писательница воспользовалась его историческими изысканиями, выложенными в его блоге в «Живом журнале». К такому заключению он пришел, прослушав интервью Яхиной, недавно представлявшей свой роман в пресс-центре ТАСС.

«За основу взята практически без изменений публикация «Побывать в шкуре уполномоченного по сопровождению голодающих детей в эвакуацию», — возмущается блогер и дает несколько ссылок на свои публикации. За что ему большое спасибо. Не будем здесь рассуждать о разнице между корявым документом и художественным повествованием, только осторожно заметим, что, подозревая Яхину в том, что она, «стремясь уйти от обвинений в плагиате, меняет некоторые детали и добавляет воды в виде собственных вымыслов», Циденкофф вряд ли готов к разговору о творчестве. Впрочем, оно его и не интересует. Со своими френдами он ищет способ засудить отнявшую у него лавры писательницу. Но пока дело до суда не дошло, дадим слово лауреату премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» Гузель Яхиной.

— Гузель, можно ли написать роман, основываясь на сюжете одного документа?

— В романе «Эшелон на Самарканд» очень много правды, почерпнутой из архивных документов и кинохроники 1920-х годов. Список главных (но далеко не всех) первоисточников — мемуарных книг, писем, дневников — приводится в конце книги. Нет ничего удивительного в том, что другие архивные документы, которые публикуют другие авторы, рассказывают о тех же событиях и ситуациях: об эвакуационных поездах с детьми, о бедственном положении детей в учреждениях и так далее. Я с большим уважением отношусь к тем публицистам и блогерам, кто занимается просветительской работой о теме голода в Поволжье.

— Но один из них подозревает вас в том, что вы приводите ссылки на источники, не ознакомившись с ними.

— Что уважаемый историк имеет в виду — это лучше выяснить у него. Я внимательно изучила материалы, на которые он ссылается, и, признаться, не вполне поняла смысл его претензий.

— Будете ли вы подавать на него в суд за диффамацию?

— Нет, конечно. Я бы и вовсе предпочла не реагировать на подобные выпады, но приходится.

Ольга Тимофеева

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12 / В Сети появились рендеры совершенно нового дизайна самого доступного смартфона Samsung с поддержкой 5G

08.02 / Следственный комитет изучает сведения о причастности Навального к аварии на Чернобыльской АЭС

07.02 / Фото ОМОНовца под портретом Путина продано за 2 млн рублей

21.01 / В Грузии задержали разыскиваемого по всему миру россиянина

03.12 / Ученые выяснили картину поражения легких при коронавирусе

31.08 / Стабильная бедность – Личное мнение

25.06 / “Все-то вы знаете”: Асмус о реакции на развод с Харламовым

11.03 / Совершенно не расистская семья – Личное мнение

08.09 / Специалисты Роскачества рассказали о важных правилах выбора винограда

24.06 / Астрофизики: Загадочный Оумуамуа может быть космическим айсбергом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска