“Шахтер” проиграл “Роме” с разгромным счетом

12.03.2021, 1:56, Новости дня

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В первом поединке 1/8 финала Лиги Европы донецкий “Шахтер” встречался на выезде с итальянским футбольным клубом “Рома”. Об этом сообщила пресс-служба “Шахтера”.

“Шахтер” проиграл итальянцам с крупным счетом 3:0. Голы в ворота дончан забили Пеллегрини, Эль-Шаарави, Манчини.

В ФК “Шахтер” отметили, что противостояние с “Ромой” вызывало большой интерес, потому что “горнякам” под руководством Луиша Каштру предстояло сразиться с командой своего бывшего тренера Паулу Фонсеки.

“Оба наставника не удивили стартовыми составами, выставив с первых минут всех сильнейших. У дончан вновь сыграла пара центральных защитников Витао и Николай Матвиенко, слева вышел Исмаили, а на позиции правого вингера – Тете”, – сообщили в клубе.

Ответный матч состоится 18 марта на НСК “Олимпийский” в Киеве.

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