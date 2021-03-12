Роспотребнадзор оценил влияние «британского» штамма коронавируса на эпидпроцесс

12.03.2021, 1:54, Новости дня

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На данный момент нет очевидных данных, свидетельствующих об усилении эпидемического процесса из-за мутаций коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Есть мнение ученых, российских, например, но пока не сформулировано окончательно в части влияния вариантов вируса на усиление эпидпроцесса, все анализируется, все смотрится», – приводит ее слова ТАСС.

Как сообщила Попова, «пока из того, что мы сегодня видим, то, что на сегодняшний день доступно, это только математическая модель на примере Великобритании, «британского» штамма». Она сообщила, что «эпидемиологически подтвержденных данных влияния нового штамма на изменение характеров эпидпроцессов пока очевидных не представлено».

Она пояснила, что прямой зависимости ухудшения эпидемического процесса от британского штамма нет, если сравнивать данные из разных государств. В частности, «есть страны, где уже 80% всех выявляемых вирусов – это «британский» штамм», но «какого-то иного развития эпидроцесса в этих странах нет». Попова отметила, что «это предмет для изучения, для анализа».

Она указала, что «люди, переболевшие тем штаммом, который преимущественно циркулирует» в России, «не должны заболеть, встретившись с «британским» штаммом». «Мы видим реакцию нейтрализации», – сказала она, сообщив также, что «люди привитые и одной, и второй российскими вакцинами, не должны заболеть, потому что те антитела, которые есть в их крови, нейтрализуют как привычный штамм, референс, так и британский». Это же «происходит по всем остальным штаммам».

Попова пояснила, что специалисты центра «Вектор» используют сыворотку переболевших и привитых российскими вакцинами людей, имеющих антитела. К одним они добавляют циркулирующие на территории РФ штаммы, а к другим – британский, и таким способом они изучают, нейтрализуют ли антитела, имеющиеся в сыворотке людей, вирусы.

Кроме того, она заявила, что Роспотребнадзор считает возможным провести Петербургский международный экономический форум в смешанном, очном формате с элементами цифровых технологий, «при том количестве людей, которое будет оптимальным». «Это осознанное решение о том, что это мероприятие можно проводить», – сказала она.

Напомним, глава германского Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что британский штамм коронавируса опаснее для граждан всех возрастов, но вакцины эффективны против него. Авторы исследования, опубликованного в журнале British Medical Journal заявили, что британский штамм COVID-19 повышает риск летального исхода болезни в среднем на 64%.