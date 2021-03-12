 

Британия и страны Северной Европы обсудили отношения с Россией

12.03.2021, 1:54, Новости дня
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Глава МИД Великобритании Доминик Рааб сообщил, что обсудил в Осло с главами МИД Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции отношения с Россией и Китаем.

Он заявил, что «было приятно встретиться с близкими партнерами из Северной Европы». По его словам, в Осло состоялись «отличные переговоры на различные темы». В частности, обсуждались «Россия, Китай, права человека и проведение 26-й Конференции участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата». Рааб провел отдельные переговоры с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде, стороны подписали договор о взаимопонимании по сотрудничеству при исследовании полярных регионов, передает ТАСС.



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