Цены строгого режима

12.03.2021, 1:14, Разное

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В Думе хотят остановить подорожание продуктов, сажая в тюрьму покупателей.

Фото: Влад Докшин / «Новая»

Такая вот баснословная история случилась: некая Ворона отправила некой Лисице SMS-сообщение о том, что в ближайшие дни может подорожать сыр. И что вы думаете, сыр и в самом деле подорожал. Увидев в магазине новый ценник, Лисица прямо поперхнулась от возмущения: «Накаркала!»

Ворона, которой Бог послал кусочек сыра уже по новой цене, взгромоздилась на ветку, чтобы обдумать экономическую ситуацию в стране и вспомнить планы правительства о дальнейшем наращивании выпуска продовольственной продукции, а Лисица побежала в Государственную думу и стала выяснять, нет ли какого-нибудь закона, чтобы наказать Ворону за провоцирование роста цен.

«Извините, — сказали ей, — такого закона пока нет. Мы тут в последнее время все больше уличными протестами занимались да «иностранными агентами», а этот вопрос немного упустили из виду. Но уже наверстываем. Закона нет, но готов законопроект. Вот, пожалуйста, депутат от «Единой России» Анатолий Выборный его подготовил. Вы тут ничего не поймете, но, если немного упростить, он предлагает штрафовать и сажать на срок до трех лет тех, кто создает панические слухи о подорожании продуктов. Короче, посадим дедку за репку, если репка подорожает».

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Да, депутаты не расслабляются и не упускают из виду ценовую политику. Вообще-то должна быть ценовая экономика, но кто же у нас занимается экономикой.

А те, кто все же ею занимается, похоже, усвоили только то, что Карл Маркс написал основополагающую книгу «Материнский капитал».

«Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов», — пояснил прессе свою идею депутат Выборный. И уточнил, что имеется в виду мясо, рыба, сахар, яйца, масло и еще что-то вкусное и питательное. Анатолий Борисович полагает, что распространение фейков может вызвать рост цен на продукты или создать их дефицит. Заметим: не в буфете Госдумы, конечно.

Тем временем фейками земля полнится. Ну-ка, посмотрим, до чего довели нас панические слухи. Вот только заголовки публикаций последнего времени:

«В Волгоградской области на 2,7% выросли цены на продукты»,

«Всего за месяц омская продуктовая корзина подорожала на 3,5%»,

«С начала года продукты в Чувашии подорожали на 2,5%»,

«Цены на продукты питания в Свердловской области за год выросли на 6,1%»…

Тут накаркали, там накаркали, при этом никого за карканье не посадили — и видите, что получилось. Остается только философски следить за тем, что подорожает раньше: яйцо или курица.

Ну хоть где-нибудь цены порадовали покупателей? Ага, вот бодрящее сообщение: в феврале потребительские цены снизились на 0,2%. Но тоже ничего хорошего. Во-первых, снизились всего на 0,2%. А во-вторых, это не у нас, а в Китае.

Что они там, в Китае, едят? Да что угодно. А вот в Японии, в провинции Ибараки, чтоб вы знали, давно сложилась традиция поедания ворон. Местные жители вовсе не от голодной жизни, а в кулинарных поисках готовят блюдо сасими из грудки и поджаривают ножки. Отстреливают ворон, чтобы попотчевать вкуснятиной себя и гостей. И чтобы не каркали.

Борис Бронштейн

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