В киевском Доме профсоюзов открыли покерный клуб. В Минкульте обещали не допустить этого

12.03.2021, 1:06, Новости дня

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Клуб спортивного покера Full House Khreschatyk начал работу 11 марта. Об этом сообщила пресс-служба клуба в Facebook.

В посте отметили, что клуб работает в тестовом режиме.

“Придерживаясь ограничений, действующих во время адаптивного карантина в Украине, все соревнования проводятся в формате 6-max, максимальное количество участников турнира – 60 игроков”, – сообщили в клубе.

https://www.facebook.com/fullhousekyiv/posts/2770330316566279

Первый турнир в клубе будет проходить с 11-го по 14 марта, об этом “РБК-Украина” сказали в администрации клуба.

“Слідство.Інфо” 28 января сообщило, что в Доме профсоюзов, где во время Революции достоинства в результате пожара погибло два человека, планируют открыть покерный клуб на 1 тыс. м².

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко 29 января заявил, что был шокирован информацией о готовящемся открытии покерного клуба в Доме профсоюзов в Киеве. Он заявил, что МКИП сделает все, чтобы “не допустить размещения в Доме профсоюзов любых развлекательных заведений”.

Во время Революции достоинства в Доме профсоюзов располагался штаб протестующих. В ночь на 19 февраля 2014 года здание штурмовало спецподразделение СБУ “Альфа”. По данным Генпрокуратуры Украины, майдановцы, защищаясь, применяли бутылки с горючей смесью, из-за чего произошло возгорание, в результате которого здание сильно пострадало.

Обновленный фасад Дома профсоюзов открыли 30 мая 2018 года.

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