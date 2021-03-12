 

В киевском Доме профсоюзов открыли покерный клуб. В Минкульте обещали не допустить этого

12.03.2021, 1:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Клуб спортивного покера Full House Khreschatyk начал работу 11 марта. Об этом сообщила пресс-служба клуба в Facebook.

В посте отметили, что клуб работает в тестовом режиме.

“Придерживаясь ограничений, действующих во время адаптивного карантина в Украине, все соревнования проводятся в формате 6-max, максимальное количество участников турнира – 60 игроков”, – сообщили в клубе.

https://www.facebook.com/fullhousekyiv/posts/2770330316566279

Первый турнир в клубе будет проходить с 11-го по 14 марта, об этом “РБК-Украина” сказали в администрации клуба.

“Слідство.Інфо” 28 января сообщило, что в Доме профсоюзов, где во время Революции достоинства в результате пожара погибло два человека, планируют открыть покерный клуб на 1 тыс. м².

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко 29 января заявил, что был шокирован информацией о готовящемся открытии покерного клуба в Доме профсоюзов в Киеве. Он заявил, что МКИП сделает все, чтобы “не допустить размещения в Доме профсоюзов любых развлекательных заведений”.

Во время Революции достоинства в Доме профсоюзов располагался штаб протестующих. В ночь на 19 февраля 2014 года здание штурмовало спецподразделение СБУ “Альфа”. По данным Генпрокуратуры Украины, майдановцы, защищаясь, применяли бутылки с горючей смесью, из-за чего произошло возгорание, в результате которого здание сильно пострадало.

Обновленный фасад Дома профсоюзов открыли 30 мая 2018 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / После решения ОПЕК+ нефть подорожала выше 67 долларов

21.07 / Гончарук: Я не $100, чтобы всем нравиться

26.01 / Генсеком ПАСЕ впервые за 72 года избрали женщину

12.12 / Коломойский давит на НАБУ в деле “ПриватБанка” – Сытник

21.11 / Украинские националисты зажгли файеры у больницы Зеленского

10.03 / Госсекретарь США назвал условие смягчения санкций против Ирана

13.12 / Украина выразила протест в связи с расширением Россией санкций

10.01 / Госдеп США отметил внутренние ограничения на сотрудничество с Тайванем

31.07 / Эксперт назвал конфликт РФ и Белоруссии тактическим успехом Украины

29.12 / В Британии назвали коронавирус самым большим ударом по психике со времен войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска