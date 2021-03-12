Новые решения СНБО, годовщина пандемии коронавируса, крушение судна с украинским экипажем. Главное за день

12.03.2021, 1:06, Новости дня

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Новые решения СНБО

11 марта состоялось заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины. По его итогам секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что была одобрена стратегия деоккупации Крыма и продлены на три года санкции против двух российских банков. Также СНБО решил, что “Мотор Січ” вернут государству.

Совет также поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений в 2010 году. По словам Данилова, СБУ поручили выяснить, “каким образом эти 236 депутатов голосовали за этот вопрос”.

Секретарь СНБО сообщил, что 11 марта совет создал Центр противодействия дезинформации, который начнет работу 16 марта.

Крушение судна с украинским экипажем

Утром 11 марта в Черном море затонуло сухогрузное судно “Волго Балт 179”, которое шло из российского города Ростов-на-Дону в румынский порт Констанца. Экипаж судна состоял из 13 украинских моряков, двое погибли, один человек пропал без вести.

Годовщина пандемии коронавируса

11 марта исполнился ровно год, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.

Обыски в сети АЗС

11 марта СБУ сообщила о разоблачении масштабной схемы по теневой реализации некачественных нефтепродуктов и масштабных обысках по всей стране. По данным источника “ГОРДОН”, речь идет о сети АЗС Glusco. СМИ связывали ее с нардепом от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктором Медведчуком.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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