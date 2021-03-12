Корниенко: Киевская ячейка считает, что Дубинский – полезный и правильный руководитель. Возможно, они правы

12.03.2021, 1:06, Новости дня

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Глава партии “Слуга народа” и нардеп от этой политсилы Александр Корниенко заявил, что не может прекратить членство в партии нардепа Александра Дубинского, потому что для этого придется ликвидировать все отделение партии в Киевской области, которое возглавляет Дубинский. Об этом он сказал в интервью hromadske.

“Я не могу поставить финальную точку в этой истории, потому что идет определенный процесс”, – сказал Корниенко. Он подчеркнул, что руководство партии не будет делать что-то, что “сильно противоречит мнениям наших партийцев”, но если понадобится, будет их убеждать.

“Пока у киевской ячейки есть мнение, что Александр Анатольевич – полезный и правильный руководитель, и возможно, они правы. По результатам местной кампании Киевская область входит в тройку лидеров – что тут сделаешь?” – заявил глава партии.

1 января США ввели санкции против Дубинского за попытки вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов. В минфине США заявляли, что Дубинский, а также бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко связаны с Деркачем, в отношении которого санкции были введены в сентябре 2020 года. Сам Дубинский связь с Деркачем и попытки повлиять на американские выборы отрицает.

После введения санкций Нацбанк Украины предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским, его канал в YouTube был заблокирован.

25 января 2021 года состоялось заседание парламентской фракции “Слуга народа”, на котором президент Украины Владимир Зеленский предлагал Дубинскому выйти из ее состава, но тот не согласился.

1 февраля нардепы от “Слуги народа” проголосовали за исключение Дубинского из фракции. На следующий день на заседании парламента об этом официально объявил спикер ВР Дмитрий Разумков.

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