Украинский фильм получил американскую премию Cinema Eye Honors

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12.03.2021, 1:06, Новости дня
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Украинский документальный фильм “Земля голубая, будто апельсин” режиссера и сценариста Ирины Целик получил награду Cinema Eye Honors 2021 в категории Spotlight Award. Об этом 11 марта сообщило Госагентство по вопросам кино.

Премия учреждена в США для признания образцового мастерства и инноваций в документальном кино. Также картина вошла в лонг-лист премии “Оскар”.

Фильм рассказывает о семье, которая живет в “красной” зоне Донбасса. Преодолевая ежедневные проблемы существования в прифронтовой зоне, 36-летняя Анна сама воспитывает четверых детей. Но несмотря на все трудности, эта семья очень дружная и жизнерадостная, отметили в релизе.

Мировая премьера картины состоялась на кинофестивале “Сандэнс”, где картина была отмечена премией за лучшую режиссуру в категории мирового документального кино. С тех пор фильм получил уже более двух десятков наград на международных кинофестивалях. 

Фильм создан украинский продакшн-компанией “Альбатрос Коммуникос” и литовской компанией “Мунмейкерс” при поддержке Госагентства Украины по вопросам кино. Бюджет фильма составил 5 млн 652 тыс. грн, сумма господдержки – 2 млн 728 тыс. грн.

Съемки фильма проходили в 2017–2019 годах в Красногоровке, Авдеевке, Курахово Донецкой области и в Киеве.

ВИДЕОВидео: Dergkino Ukraine / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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