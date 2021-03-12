 

В Украине задержали двух кураторов “групп смерти” – киберполиция

12.03.2021, 1:06, Новости дня
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В Украине за последнее время задержали двух кураторов “групп смерти”, ими оказались девушки-подростки. Об этом 11 марта в эфире программы “Право на владу”, которая выходит на телеканале “1+1” рассказал главный инспектор департамента киберполиции Национальной полиции Роман Сочка.

“Департамент киберполиции задержал двух таких кураторов, лиц, которые называли себя кураторами. Что самое страшное, ими оказались несовершеннолетние. Дети 13-ти и 15-ти лет. Это дети, которые не утвердились в жизни не имеют авторитета среди близких, друзей, не имеют внимания от своих родителей”, – сказал он.

Одна из девушек была задержана в конце 2020 году в Киеве, вторая – в 2021 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Из-за них ни один ребенок не совершил самоубийства, подчеркнул Сочка.

По словам Сочки, обе девушки сейчас проходят принудительное медицинское лечение.

“Что касается психологического портрета этих так называемых кураторов, я хотел бы отметить, что, на мой личный взгляд, это дети с психологическими расстройствами”, – отметил инспектор.

Он добавил, что его слова, по предварительной информации, подтверждаются.

Интернет – эффективный инструмент внушения, с его помощью к суициду детей могут склонять мошенники, рассказала “ГОРДОН” криминолог Анна Маляр. Она говорила, что в Киеве и в области участились случаи самоубийств среди детей.

Также в последнее время было несколько случаев отравления таблетками среди школьников в разных городах. Инцидент в Киеве полиция связывала с видео в TikTok. Челенджем в соцсети объясняли и отравление двух школьниц из Ивано-Франковска.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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