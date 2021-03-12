 

СМИ: Украинские железные дороги потеряли полмиллиарда гривен из-за друга Саакашвили

12.03.2021, 1:04, Новости дня
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Украина потеряла государственных средств на сумму 450 млн гривен с сентября 2020 по февраль 2021 года из-за реализации коррупционных схем «Укрзализныци» (Украинская железная дорога), осуществляемых членами команды экс-президента Грузии, ныне – главы украинского Исполкома реформ Михаила Саакашвили.

Неприбыльный период начался сразу после назначения Ираклия Эзугбая на должность нового директора по коммерческой работе «УЗ». Эзугбая с 2005 по 2012 год возглавлял Грузинскую железную дорогу. Он является одним из главных соратников Саакашвили. На родине его объявили в розыск и возбудили уголовное дело за хищение в размере 40 млн долларов. Также в провале направления грузоперевозок замешан и сам глава «УЗ» Владимир Жмак, который был первым заместителем Саакашвили в Одесской ОГА, сообщили Vesti.ua со ссылкой на Антикоррупционный институт.

«Главным же выгодополучателем в этой схеме является еще один член команды Саакашвили Гизо Углава – первый заместитель директора НАБУ. Напомним, весной 2019 года расследователи Bihus.info предоставляли доказательства того, что он замешан в запуске коррупционных схем в «Укроборонпроме». Его помощница, которая ранее работала с ним в НАБУ, теперь получила должность pr-директора в «Укрзализнице» и отбивает медиаатаки, связанные с расследованиями хищений государственных средств», – отмечает СМИ.

В социальных сетях Грузии комментируют эти разоблачения. Пользователи напоминают, что на родине Саакашвили заочно осужден за коррупцию и злоупотребление служебным положением на три и шесть лет лишения свободы. «На Украине начали расшифровывать криминальные схемы беглого Саакашвили и его коррумпированной команды», «Скоро опять увидим бегающего от полиции по крышам Саакашвили», – пишут пользователи.



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