 

США пригрозили санкциями участникам строительства «Северного потока – 2»

12.03.2021, 1:04, Новости дня
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Если американская администрация вычислит дополнительных участников строительства газопровода «Северный поток – 2», их ждут санкции в соответствии с законодательством США, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Он пояснил, что доклады, касающиеся санкций, «нужно предоставлять Конгрессу каждые 90 дней», в течение которых власти США будут «оценивать деятельность вокруг трубопровода». Прайс выразил уверенность, что в том случае, если «эта деятельность будет соответствовать критериям для введения санкций», Вашингтон «выполнит требования закона». «И если закон говорит о том, что против этих юридических лиц должны быть введены санкции за их деятельность вокруг трубопровода, то, я полагаю, вы услышите от нас об этом дополнительно», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможности применения дополнительных односторонних санкций против участников проекта «Северный поток – 2», в том числе в отношении компании Nord Stream 2 AG.



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