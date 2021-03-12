США пригрозили санкциями участникам строительства «Северного потока – 2»

12.03.2021, 1:04, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Если американская администрация вычислит дополнительных участников строительства газопровода «Северный поток – 2», их ждут санкции в соответствии с законодательством США, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Он пояснил, что доклады, касающиеся санкций, «нужно предоставлять Конгрессу каждые 90 дней», в течение которых власти США будут «оценивать деятельность вокруг трубопровода». Прайс выразил уверенность, что в том случае, если «эта деятельность будет соответствовать критериям для введения санкций», Вашингтон «выполнит требования закона». «И если закон говорит о том, что против этих юридических лиц должны быть введены санкции за их деятельность вокруг трубопровода, то, я полагаю, вы услышите от нас об этом дополнительно», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможности применения дополнительных односторонних санкций против участников проекта «Северный поток – 2», в том числе в отношении компании Nord Stream 2 AG.