Байден направил на «восстановление стержня» США 1,9 трлн долларов

12.03.2021, 1:04, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Глава американского государства Джо Байден подписал пакет мер стимулирования экономики страны в условиях коронавируса на 1,9 трлн долларов.

Байден назвал подписанный им документ «исторической законодательной инициативой». По его словам, план по стимулированию экономики должен способствовать «восстановлению основного стержня» США и дать «хорошую возможность» американцам, «работающим людям, представителям среднего класса, тем, кто построил» США, передает ТАСС.