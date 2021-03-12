 

Байден направил на «восстановление стержня» США 1,9 трлн долларов

12.03.2021, 1:04, Новости дня
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Глава американского государства Джо Байден подписал пакет мер стимулирования экономики страны в условиях коронавируса на 1,9 трлн долларов.

Байден назвал подписанный им документ «исторической законодательной инициативой». По его словам, план по стимулированию экономики должен способствовать «восстановлению основного стержня» США и дать «хорошую возможность» американцам, «работающим людям, представителям среднего класса, тем, кто построил» США, передает ТАСС.



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