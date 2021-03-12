Новый сезон сериала «Корона»

12.03.2021, 0:24, Разное

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Букингемский дворец по-королевски ответил на обиды принца Гарри и его жены Меган.

По оценкам большинства наблюдателей, интервью герцогов Сассекских звезде американского телевидения Опре Уинфри, конечно, нанесло урон авторитету британской монархии.

Многие сравнивают этот ущерб с тем, что был нанесен последствиями разлада и разрыва с «народной принцессой» Дианой в начале 90-х, когда семья была сокрушена разводами, а Диана обнародовала разрушительный рассказ о ее драматическом браке с принцем Чарльзом.

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Критики характеризуют интервью как предательство, «удар», «взрыв ручной гранаты» и даже «ядерной бомбы».

«Гарри громит свою семью», — твитнул один из младших министров. «Это, наверное, самое ужасное осуждение королевской семьи и того, как они действуют, которое я когда-либо слышала», — оценила событие главный редактор журнала «Величество».

Суть упреков

Двухчасовое шоу-интервью уже посмотрело более 50 млн зрителей по всему миру, из них более 11 млн в Британии, репортажи о скандале попали на первые полосы всех крупных газет страны и который день занимают таблоиды.

Главную партию в интервью исполнила Меган при безоговорочной поддержке мужа.

Меган рассказала об огромном давлении на нее британской желтой прессы, которое она испытывала как член королевской семьи, но так и не получила от Виндзоров защиты. Что, кстати говоря, не удивительно, ведь и сама Елизавета II живет по принципу Бенджамина Дизраэли: «Никогда не жалуйтесь и никому ничего не объясняйте».

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Отчаяние новоиспеченной герцогини Меган Маркл, по ее словам, было настолько велико, что возникли суицидальные мысли.

Герцог и герцогиня Сассекские во время интервью Опре Уинфри, 7 марта. Фото: Harpo Productions / Joe Pugliese / Getty Images

Однако, говорит она, в помощи и защите со стороны двора ей было отказано. Она объяснила, что чувствовала себя в ловушке, у нее забрали паспорт, водительские права и ID.

Ее не рожденное тогда еще дитя хотели якобы «лишить» титула, охраны, и однажды некий член семьи, со слов Гарри, даже выражал «беспокойство, насколько «темным» будет цвет его кожи». Из интервью следовало, что лишение титула было бы как бы прямым следствием «темнокожести»…

Назвать имя Сассексы отказались, и только на следующий день Опра Уинфри отдельно уточнила, что речь не идет о ее величестве и ее муже принце Филиппе.

Общественная реакция

Первая взрывная реакция была очень негативная. Представители британской черной общины оценили события как «чистый расизм». «Мы устали от повествования, мол, «короли не видят цвета» — античернота присуща всему учреждению», — пояснила одна из темнокожих актрис в репортаже Sky News.

Некоторые сторонники республики призвали немедленно организовать дебаты о будущем монархии. Сообщества профессиональной психологической помощи выразили обеспокоенность новостями об отсутствии эмпатии при дворе…

Но были и другие голоса. Британцы в Сети добродушно отмечали, что беременная вторым ребенком Меган могла быть, так сказать, «слишком эмоциональна». Другие выражали уверенность, что у герцогини были «все возможные способы получить помощь профессионалов в случае необходимости, ей бы не пришлось месяцами ждать на улице бесплатного приема». Интервью, отмечали третьи, — это попытка устроиться в новой жизни в Америке, отсюда педалирование модной темы, жарко растопленной Black Lives Matter в прошлом году.

Партнер Меган по сериалу «Форс-мажоры» актер Уэнделл Пирс заявил, что время для жалоб выбрано неудачно. «Сотни тысяч людей погибают в Америке и по всему миру из-за пандемии коронавируса. Дворцовые сплетни и интриги посреди стольких смертей — это просто бесчувственно и оскорбительно».

Меган Маркл и Елизавета II на обложках британских газет, 10 марта. Фото: ЕРА

А как на самом деле?

Тем временем с каждым днем все более мутные пятна появляются на треке шоу — непрерывно всплывающие детали и подробности начинают разрушать повествование Сассексов.

Оказалось, например, что согласно правилам, действующим с начала XIX века, правнуки монархов не становятся автоматически принцами или принцессами, а титул «его/ее королевское высочество» полагается только первенцам по прямой линии наследников.

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Поэтому отказ в титуле будущему младенцу не имеет и никоим образом не может иметь отношения к цвету его кожи.

А ведь это ключевой момент в шоу, на который Меган и Уинфри нанизывают бусинки обвинений во всем вплоть до «расовой дискриминации».

Из интервью следует, что Меган что-то слышала об этом правиле, но как бы не разобралась. Гарри уж точно не мог не знать, но не рассказал ей об этом. Почему? Этому пока нет объяснения.

Кстати, не все британцы поняли разговор о цвете кожи наследника как «пункт обвинения». Для многих людей это просто естественное любопытство родственников при смешанном браке. Мой друг, белый англичанин, женатый на китаянке, весело рассказывал мне, как азартно и радостно вся семья гадает, какими будут их дети, когда появятся.

Дальше — больше. Меган и Гарри рассказали, что за несколько дней до официальной пышной свадьбы в часовне Святого Георгия Виндзорского замка, за которой наблюдало несколько десятков млн телезрителей, они, оказывается, уже поженились — так велико было их отторжение от официальной публичной церемонии «на показ». И это был скандал. Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, который якобы проводил церемонию, а затем бракосочетание, щадя пару, отказался от комментариев.

Но довольно быстро с разных сторон посыпались уточнения, и выяснилось, что по английским законам жениться можно только раз, свидетельство о браке было выдано в день публичной церемонии в соборе, а то, что имела в виду Меган, — приватная процедура обмена обещаниями, которую можно проводить хоть каждый день.

Затем BBC обнародовала еще два свидетельства историков по техническим деталям «отъема документов». Историки объясняют, почему члены королевской семьи сдают паспорта: во время путешествия к ним относятся как к VIP-персонам — они не проходят обычный паспортный контроль и не ждут, пока их багаж будет зарегистрирован.

Относительно изъятия водительских прав один из консультантов сериала Netflix «Корона» говорит, что Меган должна была сдать свои водительские права в соответствии с правилами безопасности. «Если бы она поехала на машине одна, она бы не была защищена», — говорит он.

«Я пошла в отдел кадров и сказала: «Мне просто очень нужна помощь», — рассказывает Меган Опре, добавляя, что ее просьба была отклонена, так как она не является «оплачиваемым сотрудником учреждения». И выглядит это действительно очень плохо. Но «для работы в королевских семьях не существует отдела кадров, потому что это семейное дело», свидетельствует королевский корреспондент BBC Джонни Даймонд. Дворец не прояснил, кто конкретно отказался помочь герцогине, но можно не сомневаться, что в ближайшее время двор прояснит и другие позиции, в которых вольно или невольно запутались Сассексы.

Интервью можно, вероятно, и дальше разбирать по косточкам. Возможно, кто-то это скоро и сделает. Но нельзя оставить без внимания еще один характерный рассказ из шоу. Меган, смеясь, вспоминает, как ехала в машине на первую встречу с ее величеством, которую она называла «бабушкой», и случайно (!) узнала от Гарри, что ей придется делать реверанс. В этой истории все хорошо: и «невинность» Меган, и «легкомыслие» Гарри, и это ее «бабушка»… Реверанс — этот непростой церемониальный элемент — был отрепетирован на крыльце. «Какое счастье, что я ничего не учила и ничего не читала, — простодушно восклицает Меган, — так все вышло естественно и непринужденно!» И в этом, конечно, тоже видно отношение к рамкам, в которые она была помещена и из которых они с Гарри как бы вырвались.

Фото: ЕРА

Королевский ответ

Королевская семья обычно не комментирует публично сюжеты в СМИ, даже для того, чтобы их опровергнуть. Однако на этот раз королева сделала исключение. Через 36 часов после «премьеры» Букингемский дворец от имени ее величества выпустил заявление, которое некоторые наблюдатели охарактеризовали как «образец дипломатического искусства» и квинтэссенцию английского характера. «Примирительный тон и мягкий вызов» — так описывает его BBC, самое «тонкое заявление всех времен» — вторит представитель радио «Таймс». «Дворец оставил для всех возможность сохранить лицо», — восхищаются в социальных сетях.

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