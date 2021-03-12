Сербия планирует запустить производство российской вакцины “Спутник V”

12.03.2021, 0:16, Новости дня

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В Сербии до 20 мая начнется производство российской вакцины от COVID-19 “Спутник V”. Об этом 11 марта заявил министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович, сообщает телерадиокомпания РТС.

Сербия первой в Европе будет производить “Спутник V” и сможет экспортировать вакцину по всей Европе, подчеркнул Попович.

По его словам, до конца марта Сербия подпишет с РФ соглашение о передаче технологий. До 16 апреля в страну должны поступить небольшие количества препарата, часть из них направят в аттестационную комиссию в Институте вирусологии, вакцин и сывороток “Торлак”. Испытания продлятся 21 день, сказал сербский министр.

Попович отметил, что первая фаза производства вакцины против коронавируса “Спутник V” подразумевает ее поставку из России и фасовку в ампулы в Сербии (около 4 млн доз). На втором этапе запланирован полный цикл производства препарата на базе института “Торлак” в Белграде.

О планах выпускать в Италии российскую вакцину от COVID-19 “Спутник V” ранее заявляли в швейцарской компании Adienne Pharma & Biotech. Отмечалось, что ее производство должно запуститься в июне 2021 года.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) призвало страны Евросоюза не торопиться с одобрением российской вакцины против коронавируса “Спутник V”. В интервью австрийскому телеканалу ORF глава правления EMA Криста Виртумер-Гохе заявляла, что проверки российского препарата со стороны агентства еще не завершены, для одобрения вакцины “Спутник V” недостаточно данных. В материале телеканала France 24 Виртумер-Гохе сравнила с “русской рулеткой” идею об экстренном одобрении российского препарата от COVID-19.

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

В Евросоюзе вакцина “Спутник V” не одобрена. В России проходит массовая вакцинация отечественным препаратом. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 11 марта вакцину “Спутник V” одобрили для использования в 50 странах.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Брюсселе 17 февраля выразила удивление тем, что Россия предлагает другим странам “Спутник V”, не вакцинировав собственное население.

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