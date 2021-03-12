 

Байден подписал план помощи экономике США на $1,9 трлн

12.03.2021, 0:16, Новости дня
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Президент США Джо Байден подписал закон с планом поддержки американской экономики на $1,9 трлн, который предусматривает прямые выплаты по $1,4 тыс. большинству американцев. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

“Закон об “Американском плане спасения” на 2021 год обеспечивает дополнительное облегчение для устранения продолжающегося воздействия пандемии COVID-19 на экономику, общественное здравоохранение, органы власти штата и местные органы власти, отдельных лиц и предприятия”, – говорится в сообщении.

10 марта документ окончательно поддержал Конгресс США. План предусматривает $400 млрд для прямых выплат в размере $1,4 тыс. большинству американцев, $350 млрд – помощи правительствам штатов и местным властям, расширения налоговых льгот на детей и увеличения финансирования на распространение вакцин. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в США коронавирус подтвердили у 29,2 млн человек, умерло 530,2 тыс. пациентов. Страна находится на первом месте по распространению заболевания.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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