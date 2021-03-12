 

Владелец затонувшего сухогруза с украинским экипажем выплатит пострадавшим компенсации

12.03.2021, 0:16, Новости дня
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Компания, которой принадлежит сухогруз “Волго Балт 179”, потерпевший крушение 11 марта в Черном море, обещает выплатить компенсации членам экипажа. Об этом в интервью Общественному рассказал глава Государственной службы морского и речного транспорта Украины Андрей Глазков.

“Представитель компании, которой принадлежит судно, меня убедил, что все компенсации и страховки будут выплачены. Обычно после того, как судно терпит крушение, в зависимости от ущерба – частичная потеря трудоспособности или смерть – выплачивается компенсация. Размер определяется по контракту”, – сказал он.

Судно ходило под флагом Коморских островов, классификационное общество греческое.

“Оператор – в Николаеве, но это только оператор. Владелец – на Коморских островах”, – отметил Глазков.

По его информации, судно должно было доставить из Ростова-на-Дону в Румынию уголь.

Сухогрузное судно “Волго Балт 179” с украинским экипажем, которое шло из российского города Ростов-на-Дону в румынский порт Констанца, затонуло 11 марта примерно в 70 морских милях (около 130 км) от пункта назначения. Экипаж судна состоял из 13 украинских моряков, одна из них женщина. Двое погибли, один человек пропал без вести.

Причиной крушения Глазков назвал сложные погодные условия и несоблюдение капитаном судна и судоходной компанией правил безопасной эксплуатации судна.

Судно было построено в 1973 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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