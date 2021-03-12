Корниенко о финансировании партии: Кто подрядчик моего подрядчика – извините, знать не могу. Скажите, что в этом есть криминал

12.03.2021, 0:16, Новости дня

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Глава партии “Слуга народа” и нардеп от этой политсилы Александр Корниенко считает, что никакого “криминала” в финансировании партии нет. Об этом он сказал в интервью hromadske.

В начале марта Национальное агентство по предупреждению коррупции приостановило государственное финансирование партии из-за признаков уголовных преступлений в отчетах. По мнению председателя партии, ничего криминального отчеты не показывают, а имеют только технические недостатки.

“То, в чем мы разобрались, не слишком похоже на криминал. Например, они говорят, что у нас есть подрядчик, который работает с ФОПами, и мы с ними тоже работаем. Они предоставляют нам разные услуги. А кто подрядчик моего подрядчика – я, извините, знать не могу. И скажите, что в этом есть какой-то криминал”, – сказал Корниенко.

Он анонсировал, что в третьем квартале партия обнародует финансовый отчет, где укажет всех своих спонсоров.

Ранее журналисты-расследователи Bihus.Info обнаружили, что в 2019 году партию финансировали фирмы с признаками фиктивности, связанные с Олегом Семеновым, советником председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера – фигуранта по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк.

По словам Корниенко, партию действительно поддерживает малый бизнес, а все переводы были в рамках закона.

Он подчеркнул также, что жертвователи поддерживают всю деятельность партии, а не выделяют деньги на что-то конкретное, например, проведение опроса от президента.

Аналитики движения “Чесно” в январе подсчитали, что большая часть государственного финансирования в этом году в размере 345,8 млн грн предусмотрена для партии “Слуга народа”. На втором месте находится “Оппозиционная платформа – За жизнь” (104,6 млн грн), а на третьем – “Европейская солидарность” (99,7 млн грн).

До 21 апреля 2020 года партиям можно было отказаться от финансирования только на все пять лет каденции Верховной Рады. С этого дня вступил в силу закон, который гласит, что партия может отказаться от денег за отдельно взятый квартал, объяснили в НАПК.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

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