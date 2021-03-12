Спасатели прекратили поиски туриста, который пропал в Карпатах 13 февраля

12.03.2021, 0:16, Новости дня

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5 марта спасатели прекратили поиски туриста, который пропал в районе горы Гембра в Карпатах 13 февраля. Об этом в комментарии hromadske сказала спикер Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области Наталья Батыр.

“Наши поиски продолжались почти месяц, результата это не дало. Не выяснили, где были следы потерявшегося лыжника, где он непосредственно находится, не нашли ни тела, ни самого человека. Поэтому поиски прекратили”, – рассказала она.

Батыр напомнила, что в течение трех дней с момента исчезнования проводятся оперативные поиски, затем еще семь дней проводят поисковые операции с привлечением техники и людей. После этого руководство ГСЧС решает, продолжать ли поиски дальше.

13 февраля возле села Березники Свалявского района на склоне горы Гемба во время катания на лыжах заблудились два жителя Киева. 14 февраля в 11.30 поисковая группа нашла одного из них.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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