 

Спасатели прекратили поиски туриста, который пропал в Карпатах 13 февраля

12.03.2021, 0:16, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

5 марта спасатели прекратили поиски туриста, который пропал в районе горы Гембра в Карпатах 13 февраля. Об этом в комментарии hromadske сказала спикер Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области Наталья Батыр.

“Наши поиски продолжались почти месяц, результата это не дало. Не выяснили, где были следы потерявшегося лыжника, где он непосредственно находится, не нашли ни тела, ни самого человека. Поэтому поиски прекратили”, – рассказала она.

Батыр напомнила, что в течение трех дней с момента исчезнования проводятся оперативные поиски, затем еще семь дней проводят поисковые операции с привлечением техники и людей. После этого руководство ГСЧС решает, продолжать ли поиски дальше.

13 февраля возле села Березники Свалявского района на склоне горы Гемба во время катания на лыжах заблудились два жителя Киева. 14 февраля в 11.30 поисковая группа нашла одного из них.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / У американской пары родилась девочка, эмбрион которой пробыл в заморозке рекордные 27 лет

05.10 / Азербайджан заявил о взятии еще трех сел в Карабахе

02.10 / Верещук: Однажды ночью позвонил президент Порошенко мэру Кличко и спросил: “Почему ты сносишь мой киоск Roshen?”

18.01 / В Офисе президента Украины назвали дату проведения саммита Крымской платформы

13.11 / Таиланд разрешил въезд туристам с 1,3 млн рублей на счете

08.02 / В компании TSMC сообщили, кто получит изделия 3 нм во вторую очередь

21.07 / Haqqin – отправка военных в Ливию не будет для Египта короткой увеселительной прогулкой

13.09 / В США пылают почти сто пожаров, погибли десятки людей

06.10 / Эксперт заявила о «коррупционных клановых связях» нового премьера Киргизии

22.12 / Военная активность России подталкивает Швецию к модернизации войск и вступлению в НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска