Политика: Крымская весна продолжает объединять россиян

12.03.2021, 0:14, Новости дня

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Через семь лет после возвращения Крыма в Россию более 80 процентов россиян положительно оценивает это событие и считает его исторически справедливым. Западные санкции большинство жителей страны так же не связывает с воссоединением полуострова – это был лишь повод для их введения, считают опрошенные социологами люди. А как в самом Крыму оценивают прошедшую семилетку по сравнению с украинскими временами?

Подавляющее участников общероссийского опроса, который в среду провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) положительно оценивают воссоединение Крыма с Россией, и считают позитивными последствия этого исторического события и для полуострова, и для страны в целом.

«Положительную оценку дал 81% россиян, обратного мнения придерживаются лишь 13%. Не менее 63% сказали о том, что «возвращение в родную гавань» Крыма и Севастополя вызывает у них чувство гордости и восхищения. Изменения, произошедшие после воссоединения Крыма с Россией почувствовали 70% опрошенных россиян. И лишь 5% считают, что это изменения в худшую сторону», – привел данные опроса руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, выступая в четверг на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Семь лет после присоединения Крыма: настроение жителей».

«Большинство – 62% участников нашего опроса полагают, что Крым может стать курортом мирового уровня, – рассказал Мамонов. – Но это то направление, где стоит работать. Скорее всего, здесь есть и определенная зона дефицита, так как 33% усомнились в туристической привлекательности Крыма. Но эти оценки формируемы, поэтому очень многое зависит от личного опыта и от той информационной кампании, которая проводится».

В целом, резюмировал социолог, замер общественного мнения продемонстрировал – россияне по-прежнему считают «крымскую весну» ярким проявлением того, как власть защитила национальные интересы РФ и восстановила историческую справедливость.

Напомним, что 11 марта 2014 года на фоне политического кризиса на послемайданной Украине и под угрозой вторжения националистов Верховный совет Крымской автономии и Севастопольский горсовет приняли декларацию о независимости. Еще через пять дней при явке более 80% прошел референдум, в ходе которого абсолютное большинство жителей полуострова выступило за вхождение в состав России.

«Нужно вернуться на семь лет назад, чтобы понять, чем мотивировались севастопольцы и крымчане, когда принимали свое историческое решение. Напомню, что более 90 процентов ответили «да» на вопрос о возвращении в Россию, – отметила участница круглого стола, член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева. – Мы же видим сегодня, что на Украине националисты, которых можно смело считать фашистами, правят бал. О каком возвращении в состав Украины сейчас можно говорить? Любой здравомыслящий человек понимает, что это невозможно».

«По нашим оценкам, с такими настроениями сегодня живут примерно 96% крымчан. О возвращении назад в состав Украины и речи нет», – добавил вице-спикер Госсовета – парламента Республики Крым Эдип Гафаров.

В Киеве сейчас кичатся тем, что создали полуострову проблемы с водоснабжением, отметил Гафаров. «Но у нас каждые шесть лет выпадает засушливый год, а действенных способов решения этих проблем при украинской власти не было. Сейчас же федеральный бюджет выделил 8 млрд рублей на обеспечение республики водой», – подчеркнул депутат.

«В Севастополе построены водозаборы, которые позволят получать столько воды, сколько нужно для возросшего населения города, – в свою очередь заметила сенатор Алтабаева. – В 2014-м у нас было 382 тысяч населения, сейчас в городе живут уже более 700 тысяч».

Также беспочвенными выглядят постоянные утверждения украинских политиков и пропагандистов о том, что в Крыму якобы нарушаются этнические права, отметил Гафаров, крымский татарин по национальности, родившийся в семье ссыльнопоселенцев в Узбекистане.

«Мы развиваем инфраструктуру почти в трех сотнях мест компактного проживания представителей народов, пострадавших от депортации. Ранее, до воссоединения с Россией, в 60% этих поселков не было канализации, в 10% – электроснабжения, а дорог с твердым покрытием не было вообще», – подчеркнул вице-спикер крымского Госсовета. В Крыму за 7 лет построено более полутора десятков школ с крымско-татарским языком обучения, который в 2014 году был объявлен одним из трех официальных языков республики, наряду с русским и украинским, чего возможно было добиться за десятилетия киевского правления. «Сегодня вводятся в эксплуатацию новые детские сады в местах компактного проживания, построена федеральная больница», – перечислил Гафаров.

«С точки зрения того, что произошло за семь лет, должна сказать, как человек, который почти всю жизнь провел в Севатополе, – это грандиозные масштабы, – добавила Алтабаева. – Общим местом является то, что у нас построен мост и появилась новая автомобильная магистраль «Таврида», которая доходит до Севастополя – здесь строится восьмой этап трассы. От Украины мы получили энергетическую блокаду, но благодаря нашим властям она прорвана. Мы чувствуем себя защищенными, когда работают Балаклавская и Симферопольская ТЭЦ».

Когда едешь по «Тавриде», такое ощущение, что едешь где-то по заграничному автобану, заметил глава комитета по информационной политике крымского Госсовета Иван Манучаров. «В целом полуостров представляет собой сейчас одну большую стройку», – отметил депутат.

По словам Манучарова, в первые годы после воссоединения напряженность в крымском обществе создавало эмбарго, которое ввели ЕС и США в 2014-м. «Санкции по крымчанам, конечно, ударили сильнее всего. Крым все-таки транзитный регион, были налажены торговые связи через порты. Были серьезные налаженные связи с зарубежными парнерами», – указал крымский парламентарий.

А Украина в этих непростых условиях пыталась раскачать ситуацию на полуострове, добавил Манучаров. Этим целенаправленно занималось созданное после Майдана министерство информационной политики Украины, которое, хоть и было упразднено при Владимире Зеленском, но фактически работает в прежнем режиме, отметил профессор Финансового университета при правительстве, политолог Олег Матвейчев.

«Под руководством американских спецслужб и украинских властей создано порядка 25 тысяч фейковых аккаунтов, якобы от имени жителей Крыма, – указал эксперт. – Эти боты транслируют на украинскую аудитории дезинформацию об экономических трудностях Крыма, а на сам полуостров вещают о якобы зашкаливающей коррупции в регионе».

Пропаганда вряд ли возымеет действие, учитывая то, что сами крымчане помнят, каков был уровень коррупции в 2000-х и начале 2010-х при премьере Крымской автономии и мэре Севастополя украинских времен Сергее Куницыне, заметил политолог Александр Роджерс. Крымчане помнят и о том, как в 1990-е Киев неоднократно лишал их законной возможности реализовать право на самоопределение, и вынуждал оставаться в составе Украины, указал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

«Что касается пропаганды, то у нас есть прививка от этой заразы,

от попыток раскачивать лодку, – уверен депутат крымского парламента Манучаров. – Сегодня Крым не оглядывается назад и смотрит вперед. Даже при том, что спала эйфория и люди уже с более холодным рассудком будут подходить к выбору, на выборах в Госдуму 2021 года партия президента возьмет в Крыму выше процент, чем в среднем по стране».

При этом крымский депутат отметил, что на полуострове, конечно же, есть определенные проблемы. «Цены отличаются значительно от нашего соседа – Краснодарского края. Нужно решать это», – указал Манучаров. Кроме того, добавил депутат, жители полуострова недоумевают от того, что в регион по-прежнему «не заходят крупные игроки». Представитель партии «Справедливая РФ – За правду» Александр Казаков сказал – это крупные банки, ряд мобильных операторов, торговые сети. «Другая проблема – украинское наследство в виде проявлений чиновничьего произвола и коррупции. С этим наследием надо бороться, что требует времени», – заметил Казаков.

«При этом гости Крыма, в том числе и с Украины, не могут отрицать того, что мы развиваемся в лучшую сторону», – говорит Манучаров. «В наши инфраструктурные проекты вкладываются колоссальные деньги, у нас сейчас дефицит рабочих рук, – в свою очередь подчеркнул Гафаров. – Но в первую очередь мы ждем отдыхающих». По словам вице-спикера республиканского Госсовета, даже в коронакризисном 2020 году крымские курорты приняли рекордное количество гостей – до 8 млн человек. «В сезоне 2021 года мы рассчитываем на такое же или большее число отдыхающих», – подчеркнул Гафаров.

«Крым – не только наша военная история, символом которой является город-герой Севастополь. Это и начало религиозного пути Руси с крещением князя Владимира в Херсонесе, и кульминация нашего культурного взлета – Пушкин, Толстой, Чехов», – отметил эксперт ЭИСИ Александр Рудаков. Поэтому, безусловно, возвращение Крыма обозначило восстановление исторической преемственности, добавил политолог.

А вот ненависть, которую после 2014 года пытались разжигать киевские власти в отношении Крыма, лишь расколола Украину, указал эксперт. «Возврата полуострова хотят только на западе и в центре Украины, но на юго-востоке страны такого мнения придерживается лишь каждый второй, – отметил Рудаков. – Главным леймотивом отношения украинских властей к Крыму и крымчанам является ненависть. Отсюда взрывы линий электропередач, похищение жителей полуострова на пограничных КПП и перекрытие Северокрымского канала, что является преступлением не только против крымчан, но и международным экологическим преступлением».

Поэтому, добавил эксперт ЭИСИ, недавнее заявление Зеленского о Крыме как о «вырванном сердце» Украины можно воспринять лишь как троллинг, достойный прежней профессии украинского президента.

«Зато назвать Крым сердцем РФ вполне можно. В последние годы мы не раз слышали о том, что «крымский консенсус», возникший в нашем обществе в 2014 году, ушел в прошлое. Но соцопросы, в том числе опрос ВЦИОМ, показывают, что этот консенсус сохраняется, и охватывает свыше 80% граждан», – резюмировал Рудаков.

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