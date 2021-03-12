 

США отказались считать Асада легитимным президентом Сирии

12.03.2021, 0:14, Новости дня
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США не собираются в ближайшее время пытаться нормализовать отношения с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Прайс заявил, что Асад, который «остается у власти, несмотря на десять лет гражданской войны», лишился легитимности и «не сделал ничего, чтобы восстановить» ее. Глава пресс-службы Госдепа не стал отвечать прямо на вопрос о том, продолжит ли Вашингтоне призывать к отстранению Асада от власти. Однако Прайс сказал, что «нет никаких шансов на то, чтобы США нормализовали отношения с его правительством в ближайшей перспективе».

США хотят, чтобы Дамаск «изменил свое поведение», и «продолжают продвигать политическое урегулирование». Прайс сказал, что необходимо «найти долгосрочное политическое решение». По его словам, США «сейчас находятся в процессе проведения обзора того, что могут сделать» для «увеличения вероятности политического урегулирования», передает ТАСС.

В конце февраля США нанесли авиаудар по проиранскому ополчению в Сирии. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила удар США по Сирии и призвала уважать суверенитет республики.



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