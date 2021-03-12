Пентагон обиделся на телеведущего из-за слов о беременных женщинах в армии

12.03.2021, 0:14, Новости дня

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Пентагон выступил с критикой в адрес телеведущего Такера Карлсона, возмутившегося тем, что «беременные женщины будут воевать».

В своей программе на канале Fox News Карлсон заявил, что в войсках появилась специальная форма для беременных женщин, которые «будут воевать в войнах» США. По его мнению, «это издевательство над вооруженными силами США». Карлсон заявил, что китайские военные становятся «более мужественными», а американские – «более женственными», передает ТАСС.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что слова Карлсона «унижают все вооруженные силы США» и что оборонное ведомство не намерено выслушивать «советы по личному составу или китайским военным от ведущего ток-шоу». Представитель Космических войск США Скотт Стокер указал, что Карлсон имеет право на свое мнение, но мнение это «основано ровным счетом на нулевом числе дней, проведенных в вооруженных силах». Стокер назвал слова ведущего «телевизионной драмой».

Напомним, женщины составляют 16% личного состава вооруженных сил США и 19% офицерского состава.