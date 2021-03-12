Весна придет на Масленицу

12.03.2021, 7:07, Погода

Теги: Выходные, Погода, Праздник

Атлантический циклон с теплым атмосферным фронтом приближается к западным границам ЦФО, и морозная погода постепенно отступает.

В этом году, после нежданного прихода морозов, символично и, словно по волшебству, масленичная неделя в центрально-европейском регионе России завершится резким потеплением, которое будет сопровождаться осадками и усилением ветра.

Если в пятницу показания термометров будут еще отставать на 6-9 градусов от климатической нормы, то уже в воскресенье опередят ее на 2-4.

Возврат морозов в текущем оказался слишком суров. Даже в зимний период понижение температуры ниже отметки в -20 градусов случается нечасто. А в марте подобные капризы погоды случаются еще реже. В последний раз зима совершила вылазку в календарную весну более тридцати лет тому назад, тогда температура также понизилась до -20 градусов и ниже.

Но в атмосфере над ЦФО уже идет перестройка воздушных течений. Морозный антициклон перемещается на юго-восток, теснимый усиливающимися теплыми потоками с Атлантики. Характер погоды очень существенно изменится.

На фоне усиления ветра, облака затянут небо, пойдут осадки, сначала в виде снега, сопровождаемого метелями. Температура будет быстро повышаться и станет положительной. В выходные снег перейдет в мокрый снег и дождь, осадки будут небольшой интенсивности. Снежный покров начнет интенсивно таять.

И если 13 марта в ЦФО еще сохранится отрицательная температура, то уже 14 числа минус сменится на плюс.

На Масленицу в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле ожидается до +3 градусов тепла с осадками в виде мокрого снега и дождя.

В начале следующей недели характер погоды не изменится.

Атмосферное давление в выходные 747 – 737 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, до 9 метров в секунду.

В Рыбинске самым теплым 14 марта было в 1989 году: +9,2 градуса. А 13 марта 1981 года было очень-очень холодно: -28,9 градуса.