Мнение: Экраноплан “Лунь”. Снаружи и внутри
11.03.2021, 23:28,
Разное
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Актуальное состояние экраноплана "Лунь", который должен стать экспонатом https://twitter.com/etokavkaz/status/1367463886400667650 в филиале парка "Патриот" в Дербенте, где машину установит на специальный постамент.
Завершение работ планируют завершить до конца 2021-го года.
Экраноплан "Лунь". Вид с дрона.
Внутри экраноплана.
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Источник: Colonel Cassad
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