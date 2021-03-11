Мнение: Экраноплан “Лунь”. Снаружи и внутри

11.03.2021, 23:28, Разное

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Актуальное состояние экраноплана "Лунь", который должен стать экспонатом https://twitter.com/etokavkaz/status/1367463886400667650 в филиале парка "Патриот" в Дербенте, где машину установит на специальный постамент.

Завершение работ планируют завершить до конца 2021-го года.

Экраноплан "Лунь". Вид с дрона.

Внутри экраноплана.

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