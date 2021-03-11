 

Мнение: Экраноплан “Лунь”. Снаружи и внутри

11.03.2021, 23:28, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Актуальное состояние экраноплана "Лунь", который должен стать экспонатом https://twitter.com/etokavkaz/status/1367463886400667650 в филиале парка "Патриот" в Дербенте, где машину установит на специальный постамент.
Завершение работ планируют завершить до конца 2021-го года.

Экраноплан "Лунь". Вид с дрона.

Внутри экраноплана.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Скандалы: Михаилу Хабарову прокричали обвинение через стекло для свиданий

03.11 / Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 18,6 тысячи

25.11 / В Крыму объяснили, почему «ракетный сюрприз» США в Черном море никого не испугал

02.03 / Дочь Бориса Немцова обвенчалась со своим мужем через семь месяцев после свадьбы

06.09 / “Скорбь о еврейском народе” или ““Каждому воздастся по Вере его”

09.12 / Старшая дочь Олега Табакова не поддерживает отношений с матерью и братом

18.01 / Чикагский Вестник №11. Затянувшиеся выборы и штурм Капитолия

26.10 / Светлана Светличная назвала сына и внучку виновными в попытке отравить ее ртутью

02.10 / Медики назвали главных распространителей коронавируса

27.06 / Любимая Tesla, ботинки мужа и картина: княгиня Шарлен распродает вещи, чтобы помочь ЮАР побороть COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска