Министр здравоохранения Словакии подал в отставку на фоне скандала из-за закупки российской вакцины от COVID-19

11.03.2021, 23:26, Новости дня

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Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи подал в отставку в целях урегулирования разногласий в парламентской коалиции. Об этом сообщило RTVS.

Крайчи заявил, что две партии коалиции, “Для людей” и “Свобода и солидарность”, обусловили свое пребывание в правительстве его отставкой.

По словам главы партии “Мы семья” Бориса Коллара, коалиционный кризис закончился. Партия “Свобода и солидарность” подтвердила, что коалиция согласилась продолжить совместную работу. Соглашение должно включать в себя так называемый меморандум о добросовестном управлении, соблюдение которого должно стать основой для продолжения работы коалиции.

Премьер-министр Словакии Игор Матович, чьей отставки поначалу также требовали две партии коалиции, назвал уход Крайчи “самой абсурдной отставкой в истории”, пишет The Slovac Spectator. По мнению Матовича, Крайчи работал больше всех из членов правительства, и то, что ему приходится уйти, – “бесчеловечно и аморально”.

По словам премьера, Крайчи уйдет в отставку “постепенно” и будет действовать вместе со своим преемником в течение нескольких недель. Окончательно министр уйдет только после того, как вакцинация “Спутником V” в стране заработает в полную силу. Матович пока не объявил, кто станет преемником Крайчи.

Кризис в коалиции начался 1 марта, когда премьер и министр здравоохранения Марек Крайчи (оба – из партии “Обычные люди”) встретили первые поставки вакцины “Спутник V” в аэропорту Кошице.

Это разозлило партнеров по коалиции, которые выступили против приобретения и использования вакцины, не зарегистрированной в ЕС Европейским агентством по лекарственным средствам. Партии “Для людей” и “Свобода и солидарность” заявили о необходимости взять на себя политическую ответственность за плохо управляемую ситуацию с пандемией в Словакии, где каждый день от COVID-19 умирает около сотни человек.

Словакия второй в Европейском союзе после Венгрии получила российскую вакцину “Спутник V” (вакцинация российским препаратом в Венгрии началась 11 февраля). Словакия закупила у РФ 2 млн доз препарата.

Вакцинация препаратом от COVID-19 “Спутник V” в Словакии пока не началась.

Хотя препарат не одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам для использования в ЕС, его зарегистрировало Нацагентство Словакии, занимающееся сертификацией лекарственных препаратов.

Вакцина “Спутник V”, разработанная центром имени Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Брюсселе 17 февраля выразила удивление тем, что Россия предлагает другим странам “Спутник V”, не вакцинировав собственное население. Еврокомиссия в начале марта заявила, что не ведет переговоры о покупке вакцины “Спутник V”, несмотря на то, что регуляторный орган ЕС начал рассматривать ее для возможного одобрения.

8 марта европейский регулятор призвал страны ЕС не спешить с одобрением российской вакцины, так как данных о вакцинированных ей людях еще недостаточно.

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