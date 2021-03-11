Лига Европы. “Динамо” в Киеве проиграло “Вильярреалу”

11.03.2021, 23:26, Новости дня

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В первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское “Динамо” со счетом 0:2 проиграло испанскому клубу “Вильярреал”, пишет сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

На НСК “Олимпийский” “Динамо” пропустило дважды, по голу в каждом из таймов.

На 30-й минуте после розыгрыша углового мяч подхватил форвард испанцев Жерар Морено, его прострел слева замкнул защитник “Вильярреала” Пау Торрес – 0:1.

После перерыва тот же Морено принял участие и во втором забитом мяче гостей. На 52-й минуте нападающий испанцев пробил головой после навеса с левого фланга от Альфонсо Педрасы, вратарь “Динамо” Георгий Бущан среагировал, но первым на добивании был капитан “Вильярреала” Рауль Альбиоль – 0:2 в итоге.

Ответный матч состоится через неделю – 18 марта.

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