Лига Европы. “Динамо” в Киеве проиграло “Вильярреалу”
11.03.2021, 23:26,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское “Динамо” со счетом 0:2 проиграло испанскому клубу “Вильярреал”, пишет сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.
На НСК “Олимпийский” “Динамо” пропустило дважды, по голу в каждом из таймов.
На 30-й минуте после розыгрыша углового мяч подхватил форвард испанцев Жерар Морено, его прострел слева замкнул защитник “Вильярреала” Пау Торрес – 0:1.
После перерыва тот же Морено принял участие и во втором забитом мяче гостей. На 52-й минуте нападающий испанцев пробил головой после навеса с левого фланга от Альфонсо Педрасы, вратарь “Динамо” Георгий Бущан среагировал, но первым на добивании был капитан “Вильярреала” Рауль Альбиоль – 0:2 в итоге.
Ответный матч состоится через неделю – 18 марта.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет