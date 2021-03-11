 

В Одессе во дворе дома нашли обломки дрона и гранаты, соседи слышали взрыв

11.03.2021, 23:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Во дворе частного жилого дома в Одессе сегодня обнаружили осколки гранаты и обломки квадрокоптера. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает полиция Одесской области.

В результате происшествия никто не пострадал. 

На месте работали следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники. Полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве.

Как сообщили УНИАН местные жители, ночью они слышали звук взрыва. Кроме того, на этой же улице ранее были случаи поджогов и взрывов возле жилых строений. В доме, во двор которого упал беспилотник с гранатой, по словам жителей, проживает семья бывшего руководителя предприятия “Кислородмаш”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / Строительство “Северного потока – 2” сможет возобновиться только после завершения нереста трески

28.09 / Шведские ученые обнаружили еще одну пользу от двухминутных занятий физкультурой

17.01 / Организаторы Australian Open отправили украинскую теннисистку Костюк на карантин

17.07 / Служба поддержки Twitter заявила о взломе хакерами около 130 аккаунтов

04.07 / Зеленский ответил на вопрос о требовании России

17.01 / Американское генконсульство в Екатеринбурге заявило о продолжении работы

17.08 / В отношении неизвестных фигурантов дела Голунова возбудили отдельное производство

02.10 / Рубль снизился к доллару

17.02 / Минздрав Украины обязал бельгийский “Брюгге” пройти дополнительное тестирование на COVID-19 перед игрой с киевским “Динамо”

11.01 / Малышева раскрыла «великую пользу» от COVID

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска