В Одессе во дворе дома нашли обломки дрона и гранаты, соседи слышали взрыв

11.03.2021, 23:26, Новости дня

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Во дворе частного жилого дома в Одессе сегодня обнаружили осколки гранаты и обломки квадрокоптера. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает полиция Одесской области.

В результате происшествия никто не пострадал.

На месте работали следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники. Полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве.

Как сообщили УНИАН местные жители, ночью они слышали звук взрыва. Кроме того, на этой же улице ранее были случаи поджогов и взрывов возле жилых строений. В доме, во двор которого упал беспилотник с гранатой, по словам жителей, проживает семья бывшего руководителя предприятия “Кислородмаш”.

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