 

В службе морского и речного транспорта рассказали о состоянии моряков с утонувшего сухогруза

11.03.2021, 23:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Девять членов украинского экипажа затонувшего в Черном море судна “Волго Балт 179” чувствуют себя хорошо, они на спасательном судне двигаются в румынский порт Констанца. Об этом 11 марта в интервью Общественному рассказал глава Государственной службы морского и речного транспорта Украины Андрей Глазков.

“Все в хорошем состоянии, кроме девушки. Насколько мне известно, у нее порезы. К сожалению, состояние стабильно тяжелое. Ее сняли со спасательного судна вертолетом и доставили в больницу”, – отметил он.

Спасенные моряки проведут в Бухаресте 14 дней на карантине из-за коронавируса, только после этого они смогут приехать в Украину.

По информации Глазкова, тела погибших домой доставят в течение пары дней после проведения формальных процедур, которыми занимаются дипломатические службы.

Сухогрузное судно “Волго Балт 179” с украинским экипажем, которое шло из российского города Ростов-на-Дону в румынский порт Констанца, затонуло 11 марта примерно в 70 морских милях (около 130 км) от пункта назначения. 

Экипаж судна состоял из 13 украинских моряков, одна из них женщина. Двое погибли, один человек пропал без вести.

Причиной крушения Глазков назвал сложные погодные условия и несоблюдение капитаном судна и судоходной компанией правил безопасной эксплуатации судна.

Судно было построено в 1973 году и последнее время ходило под флагом Коморских Островов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / В Сеть слили «голые» фото сына Байдена

07.10 / Навальный попросил ООН расследовать его отравление

30.06 / Главврач Коммунарки предположил, кто выбросил медкарты умерших пациентов

15.08 / Минск сообщил о разговоре Путина и Лукашенко

28.06 / 28 участников несанкционированной акции задержаны в Лос-Анджелесе

17.07 / Верховная Рада обратится к парламентам мира по поводу «голосования» в Крыму 

05.12 / Полиция установила личность мужчины, который на фоне символики “Правого сектора” озвучивал угрозы в адрес украинцев в Закарпатье

24.06 / Porsche покажет недорогую вариацию Taycan в этом месяце

02.07 / Предсказан «очень насыщенный политический сезон» после голосования по Конституции

19.09 / TikTok призвал Facebook и Instagram присоединиться к борьбе с властями США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска