В службе морского и речного транспорта рассказали о состоянии моряков с утонувшего сухогруза

11.03.2021, 23:26, Новости дня

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Девять членов украинского экипажа затонувшего в Черном море судна “Волго Балт 179” чувствуют себя хорошо, они на спасательном судне двигаются в румынский порт Констанца. Об этом 11 марта в интервью Общественному рассказал глава Государственной службы морского и речного транспорта Украины Андрей Глазков.

“Все в хорошем состоянии, кроме девушки. Насколько мне известно, у нее порезы. К сожалению, состояние стабильно тяжелое. Ее сняли со спасательного судна вертолетом и доставили в больницу”, – отметил он.

Спасенные моряки проведут в Бухаресте 14 дней на карантине из-за коронавируса, только после этого они смогут приехать в Украину.

По информации Глазкова, тела погибших домой доставят в течение пары дней после проведения формальных процедур, которыми занимаются дипломатические службы.

Сухогрузное судно “Волго Балт 179” с украинским экипажем, которое шло из российского города Ростов-на-Дону в румынский порт Констанца, затонуло 11 марта примерно в 70 морских милях (около 130 км) от пункта назначения.

Экипаж судна состоял из 13 украинских моряков, одна из них женщина. Двое погибли, один человек пропал без вести.

Причиной крушения Глазков назвал сложные погодные условия и несоблюдение капитаном судна и судоходной компанией правил безопасной эксплуатации судна.

Судно было построено в 1973 году и последнее время ходило под флагом Коморских Островов.

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