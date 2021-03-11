 

ЕС собрался расширить санкции против России

11.03.2021, 23:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В санкционный список ЕС «за серьезные нарушения прав человека в мире» хотят внести граждан ряда стран, включая Россию и Китай, пишут СМИ.

В список собираются включить около десяти «официальных лиц из Китая, России, Северной Кореи, Эритреи, Ливии и Южного Судана». По этому вопросу постпреды стран ЕС достигли «предварительной договоренности» на встрече в Брюсселе. Санкции включают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов. Расширение санкционного списка могут утвердить на заседании глав МИД стран ЕС 22 марта, передает ТАСС со ссылкой на EUobserver.

Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции против РФ в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03 / “Жестко выделываешь”, “Ничего себе!” – Госпитализированная дочь Поляковой сняла видео с катетером в вене

27.07 / Посол Великобритании в Украине заявила, что Россия должна повлиять на поддерживаемых ею боевиков на Донбассе

10.11 / Обозреватель Le Figaro – причина беспрецедентного кризиса во Франции — беспомощное государство

29.09 / Российский Су-27 перехватил разведчиков США и Германии над Балтийским морем

19.08 / Переговоры США и России по СНВ-3 в Вене: полезные, но напряженные

26.08 / Виктор Гришин покинул пост ректора РЭУ им. Плеханова

08.07 / Опубликовано видео задержания в Астрахани планировавшего теракт сторонника ИГ

13.08 / Обладательница титула вице-мисс «Чита-2019» погибла во время нелегальных гонок

30.06 / Элитное подразделение ВС Германии частично распустят из-за экстремизма

02.01 / Трамп раскритиковал ряд американских штатов за медленную вакцинацию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска