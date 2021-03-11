 

Россия обвинила Запад в расколе ОЗХО

11.03.2021, 23:24, Новости дня
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Москва надеется, что ОЗХО, в которой усиливается раскол, вернется к конструктивному сотрудничеству, сообщил постпред РФ при организации Александр Шульгин.

Он указал, что «из-за пагубного курса группы западных стран во главе с США в организации усиливается раскол», но представители российской стороны «хотели бы быть оптимистами». В РФ рассчитывают, что «хватит у всех здравого смысла, чтобы вернуть ОЗХО на прежние рельсы конструктивного сотрудничества». Шульгин указал на важность ОЗХО для завершения процесса химического разоружения и недопущения воссоздания химоружия, передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».

Напомним, Bloomberg сообщал, что Вашингтон и Лондон рассматривают возможность ввести больше санкций против России, британские власти намерены настаивать на том, чтобы ОЗХО «продолжала оказывать давление на Россию». Кремль заявил, что обвинения РФ по поводу якобы наличия химического оружия являются безосновательными и голословными. Россия уничтожила все химическое оружие и рассчитывает, что ее визави, включая США, тоже это сделают.



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