Режиссер Жан-Жак Анно воссоздаст на экране пожар в Нотр-Даме

11.03.2021, 23:22, Разное

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Жан-Жак Анно, который экранизировал роман «Имя розы» Умберто Эко, намерен воссоздать в фильме события, произошедшие во время пожара в Нотр-Даме. Режиссер планирует премьеру этой картины на весну следующего года.

Съемки трагического пожара пройдут в центральной части Франции в городе Бурж на территории кафедрального собора. По словам Жан-Жака Анно, ключевым в сюжете будет само здание, а не истории персонажей. Режиссер постарался сделать так, чтобы сценарий киноленты мало чем отличался от реальных событий в легендарном соборе Парижской Богоматери. Он рассказал, что хочет «передать историю жертвы, которой стал сам Нотр-Дам». В картине будет множество взаимосвязанных сюжетный линий, но главная ее звезда – собор.

Как отмечают журналисты издания Newinform, пожар в Нотр-Даме произошел в апреле 2019 года. За девять часов, которые он длился, успела полностью обгореть крыша, а также пострадали часы со шпилем. По некоторым данным, для полной реставрации собора Парижской Богоматери потребуется 10-15 лет.