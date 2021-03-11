 

Развод после самоубийства – Личное мнение

11.03.2021, 23:12, Разное
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Вчерашнее заявление о разводе футболиста Павла Мамаева с женой Аланой не стало для меня неожиданностью.


Фото: Соцсети

Ещё неделю назад, после попытки Аланы воздействовать на мужа угрозой самоубийства, я посоветовала Павлику развестись с женой — для её же блага! И оказалась заблокированной Аланой в Эскортограме.

Ну, понятно, подумала я и села ждать официальное заявление о разводе.

Конечно, Алана может думать всё, что угодно, но в данном случае я на её стороне. В отличие от всех околофутбольных подружек, для которых её трагедия — цирк, я смотрю в будущее, где оставшись замужем, Алана бы угодила в психушку или ещё что похуже.

Письки жестоки. Околофутбольные письки жестоки вдвойне.

Почему бы не развлечься и не потравить нестабильную женщину, чей муж заставляет её ревновать? Вот, например, позавчера испанская девушка выложила положительный тест на беременность — понятно, что она троллит Алану, но как к этому может спокойно отнестись жена, если уверена, что любовница была с твоим мужем?

Конечно, нас впереди ждёт тот ещё цирк. Раздел имущества, дети, взаимные обвинения и так далее. Но у этого представления обязательно будет конец — рано или поздно Мамаевы получат свидетельство о разводе.

Шоу же, в котором Павлик вечно на сборах с испанками или просто в стриптизе с девками, не закончилось б никогда. Постоянное психологическое давление на Алану при этом, убило бы женщину — как личность, физически и морально.

Я против разводов. Но есть ситуации, когда и замуж-то выходить не стоило.

А вообще, странные эти жёнушки и просто сожительницы футболистов. Глотают измены, воюют с любовницами «своих» парней, рожают, судятся за алименты, устраивают истерики в соцсетях.

Зачем? Не проще ли найти нормальных парней?

Источник: Лена Миро



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