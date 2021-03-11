ОЗХО отказалась изучить анализы Навального в России

11.03.2021, 23:02, Новости дня

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Россия предлагала ОЗХО провести исследование анализов Алексея Навального на базе российской лаборатории, сертифицированной самой организацией, сообщил российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин.

Речь идет о лаборатории №62 НИИ гигиены, профпаталогии и экологии человека («НИИ ГПЭЧ» ФМБА России). Соответствующее предложение Москва направила в ОЗХО осенью. Шульгин сообщил, что российская сторона «предлагала провести такое расследование».

«Мы предлагали играть открыто и честно: «Вот вам оставшиеся в РФ образцы биоанализов, пожалуйста, давайте в нашем присутствии с использованием ваших штативов и реактивов посмотрим, что там есть в этих анализах, сравним эти анализы», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Однако в ОЗХО, как сообщил постпред, ответили: «Нет – не можем». Шульгин сказал, что в ОЗХО «фактически сделали невозможной работу в рамках такого технического содействия». В результате складывается «парадоксальная ситуация», когда Запад призывает раскрыть детали расследования, но сам же «тормозит такое сотрудничество, делает его невозможным». Шульгин обвинил западные страны в том, что они не соблюдают обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия.

Напомним, в августе 2020 года Навальный попал на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.

В конце февраля компетентные органы Германии в пятый раз отказались отвечать на запрос Москвы по ситуации с Навальным, что свидетельствует об игнорировании Берлином положения Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.