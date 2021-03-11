США не дали ответа на вопрос об участии во встрече по Афганистану в Москве

11.03.2021, 23:02, Новости дня

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Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс не дал ответа на вопрос, собираются ли США принять участие в консультациях по Афганистану, запланированных через неделю в Москве.

Прайс сказал, что США «понимают» – у РФ и «других стран региона» есть «важные ставки в обеспечении безопасности и стабильности в Афганистане». Как отметили в Госдепе, США и РФ «в прошлом проводили встречи в поддержку афганского мирного процесса». Однако относительно запланированных на 18 марта консультаций американскому ведомству «не о чем сейчас объявлять в плане каких-то встреч», передает ТАСС.