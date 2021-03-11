 

США не дали ответа на вопрос об участии во встрече по Афганистану в Москве

11.03.2021, 23:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс не дал ответа на вопрос, собираются ли США принять участие в консультациях по Афганистану, запланированных через неделю в Москве.

Прайс сказал, что США «понимают» – у РФ и «других стран региона» есть «важные ставки в обеспечении безопасности и стабильности в Афганистане». Как отметили в Госдепе, США и РФ «в прошлом проводили встречи в поддержку афганского мирного процесса». Однако относительно запланированных на 18 марта консультаций американскому ведомству «не о чем сейчас объявлять в плане каких-то встреч», передает ТАСС.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / У работников Харьковской прокуратуры обнаружили COVID-19

25.01 / Австралия решила потратить 770 млн долларов на разработку оружия

26.06 / Болезнь пловца: чем опасно купание в одном водоеме с утками

25.08 / В Госдуме России считают, что отравление Навального может быть провокацией иностранных государств

13.10 / Сотрудника ППС заподозрили в убийстве трансгендера в Новосибирской области

12.07 / В Казахстане были обнаружены останки древнейшей домашней кошки

28.01 / Количество задержанных в связи с акциями Навального превысило 4 тыс. Правозащитники сообщают о задержаниях и в Крыму

06.07 / В Кремле прокомментировали планы Турции по превращению собора Святой Софии в мечеть

15.07 / Живого пациента отказались выпускать из морга в Колумбии

10.10 / В Херсоне подстрелили местного активиста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска