Мнение: Борьба за свободу дискуссии

11.03.2021, 22:40, Разное

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В рамках централизованного управления замедление интернет-сервиса Twitter, по данным Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУССОП) и территориальных управлений Роскомнадзора, обеспечено на 100% трафика сетей мобильной связи и на 50% фиксированной на территории всех федеральных округов РФ.

Замедление распространяется на доставку аудио-, видеоконтента и графических изображений. Текстовые сообщения в социальной сети доставляются без ограничений.

ЦМУССОП совместно с дежурными службами операторов связи обеспечивается круглосуточный контроль работы сети. Инцидентов, связанных с замедлением доступа к Twitter, не зафиксировано.

По состоянию на 11 марта 2021 года не удаленными остаются более 3,1 тыс. материалов с запрещенной информацией.

Ответ на направленное Роскомнадзором в Twitter требование об удалении запрещённых материалов с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом не поступал.

Рассчитываем, что компания Twitter предпримет все необходимые меры по удалению упомянутой запрещённой информации и проинформирует об этом Роскомнадзор.

Работа социальной сети должна быть приведена её владельцами на территории России в соответствии с законодательством нашей страны.

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73480.htm – цинк

1. Вчерашний сбой работы государственных сайтов, весьма вероятно связан с обещанной кибератакой США на российскую сетевую инфраструктуру, хотя были подозрения, что это РКН сам обвалил гос.сайты своими ограничениями. Но в итоге выяснилось, что критические сбои возникли на маршрутизаторах "Ростлекекома", что повышает вероятность версии об атаке, которую США анонсировали на прошлой неделе.

2. Твиттер заявил, что действия Роскомнадзора препятствуют "свободе дискуссии". Весьма забавно это слышать от конторы, которая размахивает цензурной шашкой направо и налево, и всячески препятствовала свободной дискуссии о выборах президента США и законности победы Байдена. Цензор жалуется на цензуру, это так мило.

3. Так как признаков готовности Твиттера выполнять требования РКН пока что не наблюдается, блокировка сервиса на территории РФ становится более чем вероятной. Кремль ранее уже заявлял, что Твиттер должен работать в рамках российского законодательства на территории РФ. Полагаю, если до этого таки дойдет, то последующие блокировки американских соц.сетей и мессенджеров на территории РФ пойдут быстрее и легче.

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