 

Pfizer хочет производить вакцину от коронавируса в Индии – Reuters

11.03.2021, 22:38, Новости дня
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Американская компания Pfizer сообщила правительству Индии, что хочет производить в этой стране разработанную с немецкой компанией BioNTech вакцину от коронавируса. Об этом 11 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Компания готова к такому шагу, если правительство Индии обеспечит свободу в ценообразовании и экспорте и предоставит быстрые разрешения.

Один из источников заявил агентству, что американские компании хотят производить вакцину в Индии, но им нужны более быстрые разрешения. Также, по его словам, компании опасаются, что правительство будет контролировать цены. Еще один источник подтвердил, что Pfizer заинтересован в производстве в Индии.

Представитель Pfizer в Азии от комментариев отказался. Минздрав Индии перенаправил запрос Reuters в министерство иностранных дел, но там пока не ответили.

Агентство отметило, что в феврале Pfizer отозвала заявку на разрешение применять вакцину в Индии из-за того, что местный регулятор отказался пропустить небольшое испытание на безопасность. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Третья фаза исследования вакцины BNT162b2 началась 27 июля. В ней участвовал всего 43 661 человек. Участникам исследования вводили две дозы вакцины. Защита от инфицирования наступала на 28-й день после первой дозы. Среди принимавших участие в исследовании подтвердили 170 случаев заболевания COVID-19. Из них 162 были в группе, которой вводили плацебо, а восемь – в группе привитых BNT162b2. Pfizer 18 ноября объявила о 95% эффективности вакцины от коронавируса.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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