Кулеба назвал “три кита” деоккупации Крыма

11.03.2021, 22:38, Новости дня

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал утвержденную сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны стратегию деоккупации Крыма “историческим документом”. Об этом он написал в Twitter.

“Мы утвердили стратегию деоккупации Крыма, исторический документ, который был необходим с 2014 года. Сигнал предельно ясен: мы не просто призываем мир помочь нам вернуть Крым, Украина прилагает собственные целенаправленные и системные усилия”, – заявил он.

Министр назвал “три кита” для деоккупации и реинтеграции Крымского полуострова – это стратегия, консолидация и синергия.

“Три кита для возвращения Крыма: утвержденная сегодня стратегия; консолидация – мы работаем над объединением усилий партнеров на Крымской платформе; синергия – восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом”, – пояснил министр.

Три кити повернення Криму:

1 * Стратегія

Схвалена сьогодні

2 * Консолідація

Працюємо над об’єднанням зусиль всіх партнерів на базі Кримської платформи

3 * Синергія

Відновлення міжнародного права і як наслідок — повного українського суверенітету над АР Крим та м. Севастополь

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— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 11, 2021

СНБО сегодня утвердил стратегию деоккупации Крыма. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это “первый фундаментальный документ со времен оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией, который дает четкий путеводитель, каким образом мы будем двигаться в вопросах деоккупации Крыма”.

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.

На саммите, который пройдет в Киеве 23 августа 2021 года, планируется начать деятельность Крымской платформы, нового консультативного и координационного формата, инициированного Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, а также принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

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