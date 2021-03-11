В 2020 году “суды” оккупированного Крыма депортировали с полуострова 105 граждан Украины – ООН

11.03.2021, 22:38, Новости дня

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В 2020 году подконтрольные оккупантам суды Крыма депортировали 105 граждан Украины. Об этом сообщается в докладе ООН о ситуации с правами человека в Украине, опубликованном 11 марта.

“В 2020 году крымские “суды” выдали приказы о депортации и принудительном перемещении по меньшей мере 178 человек, считающихся иностранцами согласно иммиграционному законодательству Российской Федерации, включая 105 граждан Украины (93 мужчин и 12 женщин). Те украинские граждане, которым было предписано выехать из Крыма, либо не имели паспортов Российской Федерации, были зарегистрированы или “прописаны” на материковой части Украины, либо не подали заявление на получение российского вида на жительство или не получили его и в силу этого считались не имеющими права на проживание в Крыму”, – говорится в докладе.

Вместе с тем, управление верховного комиссара ООН по правам человека отметило, что вышеупомянутая цифра “свидетельствует об уменьшении количества приказов о депортации и перемещении по сравнению с предыдущими годами”.

“УВКПЧ напоминает, что международное гуманитарное право запрещает индивидуальное или массовое принудительное перемещение, а также депортацию лиц, находящихся под защитой, с оккупированной территории на территорию оккупирующей державы и в любую другую страну, независимо от мотивов”, – указано в документе.

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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