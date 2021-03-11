 

Глава службы морского и речного транспорта Украины назвал вероятные причины крушения судна “Волго Балт 179”

11.03.2021, 22:38, Новости дня
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Украинский сухогруз “Волго Балт 179” разломился на волне, примерно в 5.00 11 марта судно подало знак SOS и через два часа затонуло. Об этом в интервью Общественному рассказал глава Государственной службы морского и речного транспорта Андрей Глазков.

“Первая причина этого происшествия – сложные погодные условия. И, к сожалению, несоблюдение капитаном судна и судоходной компанией правил безопасной эксплуатации судна. Оно должно было двигаться в 20 милях от берега при высоте волны не более 3 метров. По моей информации, высота волны была 4 метра и они двигались в направлении от Крыма до Констанцы. То есть они не соблюдали дистанцию”, – сказал Глазков.

Он подчеркнул, что волны высотой 4 метра – это настоящий шторм.

По  словам Глазкова, судно было старое.

“Нельзя, чтобы такое судно было в таком районе в таких условиях. Это очень опасно”, – подчеркнул глава госслужбы.

Глазков рассказал, что сухогруз был предназначен для плавания на реках и в море. У него есть ограничения из-за особенностей конструкции – 20 миль от берега и высота волны 3 метра.

“Такие суда заходят в порты Азовского моря, а также порты на Днепре и Дунае. Для того, чтобы в них зайти, нужны так называемые плоскодонные судна. Они берут груз в речных портах и движутся морем”, – пояснил он.

Сухогрузное судно “Волго Балт 179” с украинским экипажем, которое шло из российского города Ростов-на-Дону в румынский порт Констанца, затонуло примерно в 70 морских милях (около 130 км) от пункта назначения. 

Экипаж судна состоял из 13 украинских моряков, двое погибли, один человек пропал без вести.

Судно было построено в 1973 году и последнее время ходило под флагом Коморских Островов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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