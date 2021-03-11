 

Ученый из Норвегии назвал причину уклонения Земли от падения на нее Луны

11.03.2021, 22:34, Разное
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Норвежский астрофизик объяснил, почему Луна не падает на Землю. Хотя делает она это постоянно, но из-за специфики вращения планеты ей это сделать не удается.
Ученый Вигго Ханстеен провел собственное исследование, результаты которого позволили понять, почему спутник не может упасть на поверхность Земли. Оказывается, что скорость вращения планеты слишком высока, Луна не успевает за Землей, а потому и упасть она не может.

Все тела в Солнечной системе, так или иначе, воздействуют друг на друга своей гравитацией. Земля тоже стремится упасть на Солнце, но из-за своего вращения аналогичным образом ее орбита остается стабильной. Обладая большой массой, планета постоянно притягивает к себе Луну, но та регулярно «промахивается», отметил Вигго Ханстеен.

Несмотря на то, что Луна стремится упасть на Землю, каждый год расстояние между планетой и спутником увеличивается. Через несколько миллионов лет их связь станет такой слабой, что Луна сможет стать блуждающим объектом.

Источник: terrnews.com



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