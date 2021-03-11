 

Систему ПВО Сахалина пополнили новейшими ЗРК С-400 “Триумф”

11.03.2021, 22:34, Разное
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На базе системы ПВО, расположенной на острове Сахалин, появилось новое оружие. В распоряжение военных поступили новейшие ЗРК С-400 “Триумф” и ЗРПК “Панцирь-С”.
Система противовоздушной обороны РФ получила очередные более функциональные комплексы ракет и пушек. В гарнизоны, размещенные на Сахалине, прибыли новые ЗРК и ЗРПК. С их помощью будет проще и эффективнее проводить военные операции, а также защищать восточные рубежи России.

Арсенал сахалинской базы обновлен самыми передовыми технологиями, представленными в зенитно-ракетных и пушечных комплексах отечественной разработки и производства. ЗРК С-400 “Триумф” и ЗРПК “Панцирь-С” уже готовы к полнофункциональному использованию. После ряда учений оружие было признано готовым к применению как в мирное время, так и при гипотетических вооруженных конфликтах.

Зенитные ракетно-пушечные комплексы “Панцирь-С” прибыли на Сахалин в январе текущего года. Конкретное место их дислокации пока не называется, однако свои составы для защиты от наземных и воздушных угроз получат все подразделения ВВС России. Потенциал “Панцирей” позволяет эффективно применять их вместе с “Триумфами”. Комплексы пушек, как сообщают “Народные новости России”, смогут надёжно прикрывать С-400 в объединенных системах ПВО.

Источник: newinform.com



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