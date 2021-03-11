 

Танкисты ЦВО успешно провели учения по уничтожению превосходящих сил противника

11.03.2021, 22:34, Разное
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Танкисты ЦВО успешно провели учения в Кемерово по уничтожению превосходящих сил потенциального противника. В этом им помогла разведка и мощная поддержка российской артиллерии.
Подразделения Центрального военного округа (ЦВО) должны были отражать наступление подавляющих сил недоброжелателя на полигоне в Кемеровской области. Согласно сценарию, разведка доложила о приближении потенциального противника. Их число превосходит те силы, что имеются у защитников. Именно поэтому мотострелковые бригады и танкисты воспользовались имеющимся временем для подготовки укреплений и маскировки имеющегося вооружения. Это позволило дать бой на открытой местности и застать противника врасплох.

В свою очередь не менее важную роль в битве сыграли самоходные установки «Акация» и миномёты «Сани». Они позволили нанести массированный удар и дезориентировать атакующих. Далее в ход пошли танки, отработавшие «танковую карусель», а в финале подключились мотострелки. Продуманные и слаженные манёвры позволили успешно завершить учения и подавить превосходящие силы, пишет NewInform.



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